性騷事件頻傳 精神醫：難用性格區分出加害人

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
楊聰財表示，傾聽受害者陳述時，不要責怪受害者，同時避免冷漠的詞語、詰問。示意圖／Ingimage
楊聰財表示，傾聽受害者陳述時，不要責怪受害者，同時避免冷漠的詞語、詰問。示意圖／Ingimage

台灣掀起MeToo潮，性騷擾受害者逐漸站出來為痛陳自身經歷。性騷擾從來都不是被害者自己的事，加害者是如何被養成都與社會環境息息相關。精神科醫師表示，性騷擾加害者常具有「自負」性格，不懂得尊重他人身體界線；但也毋須將特定人格特質歸類成潛在犯罪者，應鼓勵在人際互動中，把自己的界線說清楚。

性騷擾事件中的受害者承受相當大的心理壓力，但要如何長出勇氣走出陰霾，需要很漫長的自我陪伴，人人也都可能成為陪伴、傾聽者。開業精神科醫師楊聰財表示，傾聽受害者陳述時，不要責怪受害者，同時避免冷漠的詞語、詰問，適時提供轉介法律、醫療資源，讓專業的資源能夠介入。

葉啟斌表示，轉介資源給被害人時，可能會因為擔心被貼上標籤而抗拒，這時可以先從對方可以接受的理由開始引導，比方說從失眠、緊張、焦慮、胸悶、心悸等角度，來建議被害者前往身心科就診，避免專有名詞讓對方無法接受，產生排拒心理。

「加害人常常展現出自負的心理。」楊聰財表示，許多人以為口開黃腔也無所謂，就變本加厲進行不當的肢體接觸，不懂得尊重身體界線，也不懂得尊重人；但也有嚴重的精神疾病，是喜歡在公共運輸上碰觸他人敏感身體部位，屬於碰觸癖，已屬違反刑法強制罪。

不過，葉啟斌則說，無法從人格特質來歸類出潛在犯罪者，許多特質無法從外在條件判別；加害者有時是自小未建立起好的人際互動規範，往往迅速就判定兩人關係的親疏，造成誤判。人際關係是需要「時間」來建立互信基礎，應是「循序漸進」。

葉啟斌也說，社會教育可以鼓勵每個人去判斷人際互動之間的狀態，同時也要鼓勵向對方清楚表達，避免模糊曖昧的空間，訓練說不的勇氣。

性騷擾 醫師 失眠

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