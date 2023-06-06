落實SDG#17夥伴關係 願景工程基金會首創寶特瓶愛心傘「循環X共享」新模式 中國信託銀行、中華電信兩大龍頭企業攜手「傘傘發亮」

願景工程基金會發起「傘傘發亮」計畫，中華電信財務長 陳宇紳（左）、願景工程基金會董事長陳冲（中）、中國信託金控行政長高人傑（右）皆出席響應，由兩大企業的回收寶特瓶再製成「寶特瓶循環愛心傘」，未來將放於全台據點相互借還，共創「循環X共享」新模式，落實SDG 17夥伴關係。 圖／願景工程基金會 提供

每年6月5日是聯合國的世界環境日，今年的主題是「#BeatPlasticPollution」，聯合國提醒全球，必須打擊塑膠汙染，並加快邁向循環經濟的腳步。在減塑淨零的趨勢下，願景工程基金會發起「傘傘發亮」專案，將企業員工日常回收或淨灘的寶特瓶製成愛心傘，中國信託銀行、中華電信兩大企業率先響應，未來將於全台近600家分行及門市，提供6000支愛心傘，首創跨企業「寶特瓶循環愛心傘」免費借還共好模式，以行動開啟企業與員工、客戶的ESG對話，真正落實SDG#17夥伴關係，透過創新合作共同達成淨零排放的新未來。

台灣有許多永續表現優異的企業，只追求本身在ESG上的卓越超前，但事實上，合作共好才是永續的王道，入選2022年 DJSI （道瓊永續指數）世界指數的中國信託及中華電信，率先參與願景工程基金會所搭建的合作平台，帶領員工落實聯合國Act Now個人減碳即刻行動，體現跨界合作，共同推廣循環×共享新模式。未來民眾在使用愛心傘時會發現，每一把寶特瓶愛心傘都是由約15支寶特瓶所製成，預計9月份共有6,000支愛心傘，進入中國信託銀行及中華電信共近600家分行及門市。

中國信託身為「永續金融先行者聯盟」之一，配合政府2050年淨零排放政策，因應氣候變遷及促進永續發展，擔任淨零轉型重要推手，特別響應願景工程基金會「傘傘發亮」專案，於中國信託金融園區號召同仁一起回收寶特瓶再製成共享愛心傘，實踐永續行動。中國信託金控行政長高人傑表示：「金融業在環境議題上不僅是協助產業轉型的領頭者，更是催化全球經濟加速低碳轉型的關鍵角色，我們將透過融資、投資等商業模式，發揮金融業的影響力，未來亦將透過更多元的形式，與客戶、同仁一起投入綠色行動，實踐環境永續目標。」

中華電信財務長陳宇紳表示，「5G無塑、無拘無束」是這幾年中華電信創新鼓勵的無塑環保理念，2021年透過全體逾2萬名同仁的5G無塑線上學習環保教育課程，呼應政府「向山致敬」、「向海致敬」的政策，鼓勵員工及眷屬「敬山、進山、也要淨山」；2022年創新5G無塑環保NFT(非同質性代幣)發行及舉辦無塑88點子徵選活動，邀請社會大眾一起了解無塑理念及開發各類替代應用，搭配企業志工培訓課程、無塑生活節活動，培訓具備環境保護相關知識與實際環保經驗的企業志工；並連續兩年舉辦全國淨灘活動，累積超過5,000人同日同步淨灘、清除42.6噸垃圾。今年中華電信與願景工程、中國信託合作，期將淨灘時看到最多的廢棄寶特瓶垃圾，轉化成有用的寶特瓶循環愛心傘，闡釋循環經濟、共享經濟理念，讓廢棄物有更好的應用與去處，真正落實環保愛地球。

「還沒完，製造所—傘傘發亮」線上策展，即起上線，共邀請12家NPO一同參與倡議，提供不同面向的永續解方，鼓勵大眾一起行動為永續發聲，讓改變發生！ 圖／願景工程基金會 提供

「聯合國Act Now個人減碳即刻行動」是願景工程基金會的年度倡議行動，為了讓更多人了解循環經濟及回收再製品的各種可能性，特別推出線上策展「還沒完，製造所—傘傘發亮」，邀請政府單位、企業、社會企業、NPO等17個不同的組織，一起組成地球神隊友，以生活永續為主軸，從測驗個人永續指數的「Act Now小學堂」、萬用的「機智永續生活」、圖解「轉廢為寳」個案等，透過中國信託銀行及中華電信發揮與客戶議合的力量，帶動兩大企業共超過2000萬的客戶，一起落實「Act Now」及4R「垃圾減量(reduce)、重複利用(reuse)、維修再用(repair)、回收循環(recycle)」。不只呼應本屆世界環境日的主題，減少塑膠汙染對陸域及海洋生態的衝擊，更要打破過去各自努力的藩籬，攜手共同維護生物多樣性。

這次共同參與倡議的夥伴包括台中市政府環境保護局、一碼村、主婦聯盟環境保護基金會、台灣永續能源研究基金會、台灣環境資訊協會、長腳衣櫥、荒野保護協會、慈心有機農業發展基金會、萬秀洗衣店、綠色生活21天、綠色餐飲指南、臺灣海洋保育與漁業永續基金會、LIBOLON 力寳龍、FNG世代設計、永溢環保科技、富雨洋傘及豐溢綠能材料。

傘傘發亮策展即日起已上線，人人都是永續生活的實踐家，上千件活動好禮等你拿，馬上一起ActNow！

詳情請見：https://www.visionproject.org.tw/actnow/