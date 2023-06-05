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張祖詒追思禮拜 12日懷恩堂舉行

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
張祖詒先生的追思禮拜將於6月12日（一）下午2:00舉行。（網路截圖）
張祖詒先生的追思禮拜將於6月12日（一）下午2:00舉行。（網路截圖）

緬懷張祖詒一生風采追恩會將於6月12日（一）下午二時，在新生南路三段90號的基督教浸信會懷恩堂舉行。總統府前秘書長張祖詒5月24日凌晨於家中安詳辭世，享嵩壽105歲。妻子陳家麗表示，盼能用溫馨及感恩的心，一同緬懷張祖詒先生的逍遙人生。

陳家麗表示，張祖詒生前交代身後事「不發訃聞、不登報、不宣布」，將依照基督教儀式的追思禮拜舉行。追悼會將於12日下午二時，在基督教浸信會懷恩堂舉行，她強調，「雖然難過不捨，但讓我們帶著溫馨及感恩的心一同緬懷張伯伯的逍遙人生」。

張祖詒從行政院參議當到總統府副秘書長，歷經台灣政壇風雲，更曾擔任總統嚴家淦、蔣經國的文膽。然而，妙筆生花的他卻直到94歲那年才動筆寫小說，並於97歲完成處女作《寶枝》，打破華文小說男作家年齡的紀錄。

2022年他追憶與蔣經國的互動過程，記事實錄有著兩人的對話和互動，寫成書籍《總統與我》。張祖詒也於自述中提到，經國總統十六年的輝煌政績，在國內外許多著作的評論中，早已有口皆碑，本書僅係總統與作者之間不為外界所知的一些互動實錄，留作史話的外一章。

針對張祖詒逝世的消息，國民黨發言人林家興表示，張祖詒歷任行政院參議、編譯室主任、祕書室主任、副祕書長、總統府副祕書長、國策顧問等重要政府職位，曾作為蔣經國「文膽」掌理文翰、參贊機要，儒雅風采為世人稱道，見證台灣經濟起飛與民主轉型的重大時刻，對中華民國發展貢獻卓著。

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張祖詒 總統府 蔣經國

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