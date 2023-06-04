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聯合報一周大事 5/28~6/03

聯合報／ 本報訊
太陽花學運律師尤伯祥（中）被提名為大法官。圖／聯合報系資料照片
太陽花學運律師尤伯祥（中）被提名為大法官。圖／聯合報系資料照片

國內

30日：蔡英文總統提名四位新任大法官人選，包括監察院秘書長朱富美、最高法院刑事庭審判長蔡彩貞、台大法律學院教授陳忠五及民間司改會出身的律師尤伯祥。

31日：台電計畫在基隆填海造地蓋四接，基隆市長謝國樑宣布廢止內政部長林右昌任基隆市長時原則同意開發公文，要求台電重提申請。

1日：民進黨爆出性騷吃案事件，民進黨副秘書長許嘉恬處理失當請辭獲准。

國外

28日：土耳其舉行總統大選第二輪投票，現任總統厄多安擊敗主要對手基里達歐魯，當選連任。

2日：印度東部奧里薩省發生三列火車相撞的重大交通意外，已近三百人罹難、近九百人受傷，死傷數字料將攀升。

3日：美國國防部長奧斯丁在「香格里拉對話」亞洲安全會議表示，美國有決心維護台海和平穩定，並呼籲北京與美國進行軍事對話。

美國 民進黨

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國內

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照片看歷史／1966年內政部長交接 徐慶鐘接下連震東手上印信

1966年6月3日上午10時，內政部舉行新卸任部長交接典禮，行政院政務委員田炯錦監交，新任部長徐慶鐘從卸任的連震東手上接過印信，內政部科長級以上人員在場觀禮。 田炯錦讚揚連震東主持內政部6年來的政績，認為在統一各種有關法規方面，做得尤有成就。田炯錦說新任部長徐慶鐘，是很理想的內政部長人選，徐慶鐘曾在省府和執政黨中央任職，對地方民眾需要和中央的政策都很瞭解...

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