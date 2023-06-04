聯合報一周大事 5/28~6/03

1966年6月3日上午10時，內政部舉行新卸任部長交接典禮，行政院政務委員田炯錦監交，新任部長徐慶鐘從卸任的連震東手上接過印信，內政部科長級以上人員在場觀禮。 田炯錦讚揚連震東主持內政部6年來的政績，認為在統一各種有關法規方面，做得尤有成就。田炯錦說新任部長徐慶鐘，是很理想的內政部長人選，徐慶鐘曾在省府和執政黨中央任職，對地方民眾需要和中央的政策都很瞭解...

2023-06-03 09:00