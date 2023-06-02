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淡大探空火箭擬5日發射 驗證系統整合能力

中央社／ 台北2日電

國家太空中心今天表示，淡江大學航太系團隊預計6月5日發射探空火箭「淡江一型」，是國科會屏東旭海「短期科研探空火箭發射場」第3個任務，這次飛試主要有2大目標，包含驗證系統整合能力、測試通訊與遙測系統。

國家太空中心今天發布火箭發射公告，淡江大學航太系團隊預計在6月5日發射探空火箭「淡江一型」；此火箭全長約1.82公尺、最大直徑12公分、重量約34公斤，為單節式固態燃料火箭，平均推力150公斤；以發動機推力測試的推力曲線計算，理論射高4900公尺。

國家太空中心在臉書（Facebook）上表示，「淡江一型」此次飛試有2個目標；首先，驗證火箭團隊系統整合的能力，再者，測試通訊與遙測系統，為往後的火箭研發做準備。

國家太空中心指出，「淡江一型」飛試是國科會屏東旭海「短期科研探空火箭發射場」第3個任務，淡江大學也是首個在此進行火箭試射的私立大學。

國家太空中心表示，「淡江一型」發射窗口為6月5日上午6時至8時，或是6月6日上午6時至8時。

所謂「發射窗口」（launch window），是多方協調後訂出的時間，火箭只能在這時段內發射；在發射窗口期間，火箭狀態與環境條件齊備，就可隨時讓火箭升空。

國家太空中心指出，火箭發射作業有相當風險，若遇氣象不佳或其他突發因素，為確保安全，可能會暫緩並延後發射活動。

淡江大學 太空

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