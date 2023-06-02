藍委：選舉年加薪 是政策買票

高教教研人員自明年起學術加給將調增百分十五，國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，大學教師待遇確實偏低，也許久未調整，導致大學留不住一流人才，他「大方向支持」，但調升的時間點不對，明年就要選舉，選在這時調高，政策買票的目的太明顯；且高中、國中、小學等教師都沒有調，這就是差別待遇。

曾銘宗表示，高教學術加給明年開始調高百分之十五，教授級增加九千多元，副教授級增加七千多元，助理教授增加六千多元。現在大學教師待遇偏低，中國大陸、新加坡、香港等都在挖角，導致大學留不住人才，他在大方向支持調整加給。

曾銘宗指出，選前七個月調整，政策買票目的太明顯。他認為，民進黨政府利用執政優勢以政策買票，政府債務愈來愈多，國民黨給予嚴厲譴責。至於軍公教調百分之四是廿五年調幅最高的一次，低薪問題已是國安問題，政府調薪也能帶動企業跟進，但恐怕時間點也牽涉選舉，民進黨是「會選舉，但不會執政」。

不過，對於外界質疑行政院長陳建仁卸任後，回歸中研院特聘研究員將可領到調增後的加給是「自肥」，曾銘宗認為有些牽強。

民進黨立委鍾佳濱表示，政府在有餘力的狀況下，本就應帶頭調薪，任何預算分配都有不同受益族群，調高任何薪資待遇本來就是政府應該要做的事。

中研院表示，陳建仁院士係辦理留職停薪借調出任行政院長，院方各級研究人員的本薪及專業加給數額，均配合中央辦理；至於陳建仁的薪資，事涉個人資料，不便提供。