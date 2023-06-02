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軍公教明年加薪4% 約73萬人受惠

聯合報／ 記者鄭媁屈彥辰林縉明／台北報導
行政院昨核定，明年軍公教員工待遇加薪百分之四，約七十三萬人受惠。記者杜建重／攝影
行政院昨核定，明年軍公教員工待遇加薪百分之四，約七十三萬人受惠。記者杜建重／攝影

行政院昨天核定，明年軍公教員工待遇加薪百分之四，約七十三萬人受惠，年增經費約二百九十八億元；另為強化延攬、留任教研人員，研究加給將調整百分之十五，影響約兩萬人，所需經費約廿二億元，將納入明年度中央政府總預算案函送立法院審議。

至於基本工資是否跟進調整，行政院發言人林子倫表示，政府會尊重審議委員會的意見，行政院長陳建仁仍請持續審核國內整體經濟情勢、物價指數等因素，做為適時調整基本工資的決策參考，做最合適的評估。

人事總處昨天在行政院會報告「明年度軍公教員工待遇調整作業」時指出，軍公教員工待遇審議委員會經過與會機關代表、專家學者，就相關財經指標、消費者物價指數、民間企業薪資變動情形，及政府財政收支狀況等審慎討論後，建議軍公教員工待遇宜適度調整，並經簽陳行政院政策決定通案調整百分之四。

適用對象包括軍職人員、公教人員、技工工友及約聘僱人員，約七十三萬餘人；調整項目包括薪俸額、專業加給（教師為學術研究加給）及主管職務加給等三項；約聘僱人員為酬金薪點折合率。

此外，教育部因應高教人才斷層危機，提出提升教研人員待遇策略，其中法定薪資部分，調整公立大專院校助理教授以上教師學術研究加給百分之十五，中央研究院相當等級人員專業加給也比照調整，經行政院核可後，併同明年度軍公教員工待遇調整作業辦理。

人事總處說明，大專院校助理教授以上者，包括教授、副教授、助理教授，以本俸加上學術加給，助理教授月薪約九點三萬元、副教授十萬元、教授十二萬元。中研院相當等級人員則有特聘研究員、研究員、副研究員、助研究員。一般研究員月薪約為十萬元，特聘研究員依等級高低，每人月薪自十三萬到四十九萬元不等。

人事總處說，所需經費將納入「明年度中央政府總預算案」函送立法院審議，經立法院三讀通過並奉總統公布，完成法定程序，並從明年元旦起生效，函送各機關據以辦理薪資調整作業。

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