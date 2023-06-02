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最高法院首位女院長高孟焄：須面對法官人力流失

聯合報／ 記者林孟潔王宏舜／台北報導
新任最高法院院長高孟焄。記者黃義書／攝影
新任最高法院院長高孟焄。記者黃義書／攝影

最高法院首位女院長高孟焄昨上任指出，廢除限量分案制度，多年累積舊案全由現任法官扛下，短期難消化，「人員愈不足愈留不住人」，法官人力流失是她須面對的重要問題。懲戒法院院長林輝煌昨也就任，表示國家權力來自全民，司法權也不例外，他將不負全民付託。

高孟焄致詞說，一下子清倉而出的大量舊案，不可能短期消化，加上法官平均年齡較高，多已屆齡或即將屆齡退休，話題從養生之道變退休計畫，如何減緩法官人力流失、安定人心，成為她須面對最重要且困難問題。

她表示，她會盡可能營造安定、減輕法官負荷的審判環境，人才是一切根本，只有安定人事，最高法院一切作為才能推展，希望司法院看見最高法院需求，提供必要協助。

她說，外界質疑最高法院民事案件廢棄率高，她認為廢棄或維持是審判核心，廢棄率沒有一定要多少才對，但她注意到民庭資深法官普遍廢棄率較低，思考是否與相關訴訟法規運用差異有關，未來會和全體民庭庭長、法官溝通後再採取措施，減輕法官負擔，消除疑慮。

最高法院 高孟焄

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