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世界新聞媒體年會6月28日登台 500家媒體參與

聯合報／ 記者林秀姿／台北報導
AI新科技 衝擊新聞產業 世界新聞媒體年會將於六月廿八日登場，各國新聞媒體巨擘齊聚台北，研討熱門議題，其中AI新科技對新聞產業的衝擊，成為關注焦點。本報資料照片
AI新科技 衝擊新聞產業 世界新聞媒體年會將於六月廿八日登場，各國新聞媒體巨擘齊聚台北，研討熱門議題，其中AI新科技對新聞產業的衝擊，成為關注焦點。本報資料照片

暌違十年，世界新聞媒體年會（World News Media Congress）重返亞洲舉辦，而且首度由台灣爭取到主辦權。六月廿八至卅日，一連三天各國新聞媒體巨擘齊聚台北，聚焦多項熱門議題，包括台灣及鄰國的地緣政治挑戰、AI新科技、選舉假新聞等等。紐約時報總編輯、讀賣新聞總編輯以及Google新聞副總裁、日經、金融時報、路透社等媒體高層，超過八十國、五百家媒體盛大參與。

該年會是由世界新聞出版協會（WAN-IFRA）與聯合報系共同舉辦。WAN-IFRA會員來自一百廿多個國家新聞主管人員、三千多家公司，是目前最具影響力及最多會員數的國際新聞媒體組織。包括聯合報系、紐約時報、華爾街日報、彭博、衛報、金融時報、朝日新聞、法國世界報、Google、Meta等媒體及科技公司都是會員。

外國媒體高層 齊聚台北

然而過去總會多半在歐美國家舉辦新聞年會，聯合報系因有主辦國際新聞協會（ＩＰＩ）來台開年會的經驗，因此，聯合報系董事長王文杉二○一七年決定積極爭取WAN-IFRA在台灣開年會，讓各國媒體領袖親臨台灣，感受台灣的民主與自由，且透過他們的視角把台灣帶向世界各地。二○一八年聯合報系執行董事項國寧遠赴葡萄牙參加當屆的年會，正式爭取主辦權。原訂二○二○年就可來台舉辦，卻因受到新冠肺炎疫情的影響，延宕至今年。項國寧表示，該組織成員許多是歐美媒體，能爭取到亞洲、乃至台灣舉辦，難能可貴。去年在西班牙舉辦時，他率團參加，順道宣傳今年在台灣舉辦的消息。

今年蒞臨的演講者眾星雲集，包括紐約時報總編輯、讀賣新聞總編輯、澳洲新聞集團執行總裁、日經新聞常務董事、諾貝爾和平獎得主、加拿大地球郵報總編輯、墨西哥新聞集團總編輯、印度時報執行總裁、美國麥克拉契集團總編輯等。

「台灣目前是國際矚目焦點，外國媒體高層不遠千里而來，顯示他們對台灣的關注」，項國寧表示，開幕首日特別安排「台灣及鄰國的地緣政治挑戰」圓桌論壇，希望注入亞洲觀點與角度，讓與會的外媒可以參與討論亞太局勢，把台灣的地緣政治情況帶給全世界。

精采系列報導 讀者可期

此外，AI新科技帶來的風險與創新轉機，對新聞產業造成的衝擊，也是歐美各國媒體領袖關注焦點；台灣、美國都正值總統大選前夕，選舉假新聞如何左右選情，新聞媒體又要如何防堵假新聞，多國媒體也將分享當地情況。

對於如此盛大的外媒領袖齊聚台北，聯合報耗費人力、物力主辦。聯合報系董事長王文杉對外賓喊話說：「We're looking forward to seeing you in free, democratic and beautiful Taiwan.」

聯合報六月將推出精采系列報導，把世界級盛會端至讀者前。相關訊息、報名資訊查詢

紐約時報 美國 假新聞 新冠肺炎 華爾街日報 世界新聞媒體年會

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