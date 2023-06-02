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2023國泰客戶子女獎學金完成抽籤 3X3籃球賽總決賽6/18登場

文／ 張雅雯

始終秉持「大樹成長、文化深耕」目標，國泰金控連續47年辦理「國泰青年節」系列活動，期待為社會帶來正面積極力量並回饋保戶。活動之一的「客戶子女獎學金」，開放申請至2023年4月25日止，共有62,562件完成申請，日前完成公開抽籤儀式，共有5,825名申請者可獲得今年度獎學金。

國泰客戶子女獎學金日前舉辦抽籤典禮。 圖/國泰金控提供
國泰客戶子女獎學金日前舉辦抽籤典禮。 圖/國泰金控提供

凡是國泰人壽及國泰世華銀行客戶的子女，都有機會申請客戶子女獎學金，近年更全面改為數位申請及審核，大專組獎學金為每人新台幣5,000元、高中組則為每人新台幣3,000元，若符合資格並且通過審核後，即可獲得今年特別準備的精美紀念品腰間/斜背兩用包，每年均吸引眾多青年學子踴躍申請。

抽籤典禮全程錄影　過程公平公正公開

「客戶子女獎學金」抽籤典禮全程均錄影及拍照，以公平、公正、公開的方式，由電腦進行亂數抽籤決定得主。當天由國泰人壽客戶關係促進部協理廖昶超、國泰世華銀行廣告部協理鄭凱中擔任抽籤代表，抽籤結果並由國泰金控稽核處蔡芳淑代表簽名認證，過程周詳嚴謹。

而另一重頭戲「國泰青年節高中暨大專3x3籃球賽」，不僅為喜愛籃球運動的青年學子提供揮灑熱血的舞台，更在球隊賽事間培養團隊合作精神，經過各地激烈的分區賽事後，最終總決賽的隊伍名單也已出爐。

國泰青年節3x3籃球賽　資深媒體人唐湘龍也來應援

每年吸引眾多愛好籃球運動青年組隊參與的3x3籃球賽，除了熱血沸騰的場上選手外，也吸引強大的加油隊為選手大聲應援，許多家長也全程陪同；北區預賽時，資深媒體人唐湘龍在場邊用手機拍下孩子的賽場英姿，他笑說「就幫自己的孩子作紀錄，當個開心的球僮啦！」

媒體人唐湘龍當兒子最強大的啦啦隊，在場邊紀錄賽場英姿。 圖/國泰金控提供
媒體人唐湘龍當兒子最強大的啦啦隊，在場邊紀錄賽場英姿。 圖/國泰金控提供

唐湘龍表示，這個世代的孩子跟以前不一樣了，以前運動是被犧牲的，現在卻成為他們生活的主體之一，「幾個年輕人聚在一起打球，打輸打贏不重要，其實就是買個經驗，運動最重要的就是健康開心！」他說國泰女籃有顯赫戰績，但國泰青年節3x3籃球賽持續多年舉辦，早已超過企業形象單純概念，「而是企業真心喜歡這個運動，並且用心地去推廣，讓更多人喜歡上籃球。」

國泰青年節高中暨大專3x3籃球賽總決賽6月18日將於新北市板橋第二運動場籃球場舉辦，各分區預賽脫穎而出的隊伍齊聚一堂，精銳盡出展現球技，爭取冠軍榮耀；歡迎對基層籃球有興趣的朋友，為這群努力揮灑汗水的年輕隊伍們搖旗吶喊加油鼓勵，LET’S GO NOW！

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