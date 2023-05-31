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謝國樑廢止四接公文 王醒之：環評委員不能再違法審查

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
謝國樑廢止四接公文，王醒之：環評委員不能再違法審查。本報資料照片
謝國樑廢止四接公文，王醒之：環評委員不能再違法審查。本報資料照片

針對四接案，基隆市長謝國樑今召開記者會宣布宣布廢止內政部長林右昌在民國109年擔任基隆市長時回覆台電申請案的「原則同意開發事項」。守護外木山行動小組召集人王醒之表示，環保署不能再要求環評委員「違法審查」。

基隆市長謝國樑今下午召開記者會，針對外木山水產動植物繁殖保育區開發四接，宣布廢止內政部長林右昌在民國109年擔任基隆市長時回覆台電申請案的「原則同意開發事項」。謝國樑說，台電應依3.0版東移方案重新提出申請。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，基隆市政府這份正式公文出爐後，意味著林右昌109年發給台電「本府原則同意開發事項」的公文失效，而四接環評案在未取得地方政府許可的前提下，環保署是否甘冒「違法審查」的風險繼續要求環評委員審查，端看經濟部綁架環評制度的壓力有多大。

王醒之並說，基隆市政府此刻發出的公文雖然為時略晚，但仍有亡羊補牢之效。

王醒之說，環評會如再「續審」協和四接案準備強渡關山，守護外木山行動小組將到環保署監督、抗議，並要求經濟部提出對環境更友善的替代方案。

環評 王醒之 謝國樑 四接

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