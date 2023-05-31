快訊

瑪娃朝日本沖繩前進 多間航空宣布明飛沖繩航班取消

高科大教授涉弊！總務長洩標案給胞弟公司 兄弟檔遭聲押

5月報稅大魔王最後一天！網路申報開放到今晚12點 完整流程管道一次看

謝國樑宣布廢止林右昌四接「原則同意開發事項」公文

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今天宣布廢止前任市長林右昌四接「原則同意開發事項」公文。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑今天宣布廢止前任市長林右昌四接「原則同意開發事項」公文。記者游明煌／攝影

基隆市長謝國樑今下午開記者會，針對外木山水產動植物繁殖保育區開發四接，宣布廢止內政部長林右昌在民國109年擔任基隆市長時回覆台電申請案的「原則同意開發事項」。謝國樑說，台電應依「3.0版東移方案」重新提出申請。

謝國樑表示，今天下午市府產業發展處發將函給台電公司，依據行政程序法相關規定，廢止之前基隆市政府原則同意2.0方案公文，要求台電針對新方案備齊申請資料，重提申請。本周五他也將代表基隆市府的立場，在環評會上表達意見，堅決守護市民的人身安全與當地的海洋生態。

謝國樑說，經市府檢視台電111年所提「協和發電廠更新改建計畫」3.0版東移方案填海造地範圍，與市府109年受理所申請2.0版方案已完全不同，故依行政處分所依據之法規或事實事後發生變更，依據行政程程序法規定廢止本府109年9月24日函，否則對基隆市環境保育、市民安全、港務營運等重大公益將產生危害。

謝國樑表示，因東移方案仍屬市府所轄水產動植物繁殖保育區（一級海岸保護區），請台電司應以東移方案相關設施及新填海造地範圍備齊申請資料後，依規定提送市府申辦保育區相關審查事項。

謝說，做出今天的決定是綜合各方給他的建議，從各方面綜合考量做出的決定，有法務、專業人士等建議，為了要維護基隆的海洋生態、環境、產業及基隆港的生存發展。

謝國樑建議台電，開發單位應該提出能讓「環境永續」及「不要填海造陸」的替代方案，轉型為其他替代型能源，如地熱電廠，可以直接利用協和電廠現有的土地與饋線等設施。或參考韓國的轉型方式，將燃油電廠轉型成「生質能電廠」，提高我國再生能源佔比，降低溫室氣體排放，更有利產業發展。

協和電廠更新改建計畫案上周召開第5次環評，基隆市府批台電3.0東移方案未送申請「不尊重基隆市府」，環團更質疑程序違法闖會議陳抗，環評審議延至6月2日。

環保署今天上午表示，平行審查不影響本周五環評，但通過環評不代表四接就可即刻進行開發。若基隆市政府堅決駁回，就算四接通過環評大會也無法開發。

四接預定開發的地點與基隆市水產動植物保育區重疊，內政部長林右昌在民國109年擔任基隆市長時，曾發文回覆台電的申請案「原則同意開發事項」。

基隆市長謝國樑今天宣布廢止林右昌四接「原則同意開發事項」公文。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑今天宣布廢止林右昌四接「原則同意開發事項」公文。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑今天宣布廢止林右昌四接「原則同意開發事項」公文。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑今天宣布廢止林右昌四接「原則同意開發事項」公文。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑今天宣布廢止林右昌四接「原則同意開發事項」公文。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑今天宣布廢止林右昌四接「原則同意開發事項」公文。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑今天宣布廢止林右昌四接「原則同意開發事項」公文。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑今天宣布廢止林右昌四接「原則同意開發事項」公文。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑今天宣布廢止林右昌四接「原則同意開發事項」公文。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑今天宣布廢止林右昌四接「原則同意開發事項」公文。記者游明煌／攝影

台電 謝國樑

延伸閱讀

徹底解決社區道路破損 謝國樑：比照台北審查機制介入

獨／詐騙太猖獗市長粉絲專頁也被盜 謝國樑：魚目混珠

基隆施政滿意度13縣市吊車尾 謝國樑：虛心接受

基隆不禮讓行人趨緩 謝國樑：將宣導比照日本小孩舉手過路口

相關新聞

通過環評也沒用！環保署：基市府若堅決駁回 協和四接無法開發

協和電廠更新改建計畫案上周召開第5次環評，基隆市府批台電3.0東移方案未送申請「不尊重基隆市府」，環團更質疑程序違法闖會...

謝國樑宣布廢止林右昌四接「原則同意開發事項」公文

基隆市長謝國樑今下午開記者會，針對外木山水產動植物繁殖保育區開發四接，宣布廢止內政部長林右昌在民國109年擔任基隆市長時...

侯友宜今赴立院會藍委 談大法官提名批民進黨一黨專制

新北市長侯友宜日前獲國民黨徵召參選2024總統，今午將親自前往立法院，首度公開會見全體國民黨立委，當中支持鴻海創辦人郭台銘的國民黨立委是否出席，備受矚目。 侯友宜今赴立院會藍委，也被外界解讀是國民黨初步整合能否成功的第一步，倘全體到齊或出席狀況佳，意味大體而言，藍委們已實踐徵召前的承諾：無論黨提名誰，都全力支持；反之亦然。

千萬預算只能輔導選手當半導體技術員？他籲政府應修改政策

5月中旬體育署攜手高雄大學啟動「輔導績優運動選手從事半導體產業人才培訓先導實施計畫」，隨即遭民間及政界人士接連批評，質疑政府在該計畫投入1,478萬元預算，卻只能媒合選手進入缺工的半導體產業，應徵技術門檻低的「技術員」職位，該計畫不但被抨擊為「大材小用」之外，更有違「輔導績優運動人才」的原意。

加拿大全齡牛肉開放預告期滿！雖有負面竟見 食藥署：開放為世界趨勢

台灣將開放加拿大全牛齡牛肉進口，衛福部食藥署預告「美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定」，預告期間30天已到。食藥署副署長...

照片看歷史／1959年菲律賓首次以遊艇巡迴東南亞 「拉布拉布」號抵基隆港

1959年5月31日上午11時15分，菲律賓水上展覽團遊艇「拉布拉布」號駛抵基隆港，停泊在第二號碼頭，作為期3天訪問。這是菲律賓第一次用一艘遊艇巡迴東南亞各國，介紹菲國的現況及工商業情況，旨在促進菲國與這些國家間的友好與貿易關係。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦