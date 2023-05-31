謝國樑宣布廢止林右昌四接「原則同意開發事項」公文

基隆市長謝國樑今下午開記者會，針對外木山水產動植物繁殖保育區開發四接，宣布廢止內政部長林右昌在民國109年擔任基隆市長時回覆台電申請案的「原則同意開發事項」。謝國樑說，台電應依「3.0版東移方案」重新提出申請。

謝國樑表示，今天下午市府產業發展處發將函給台電公司，依據行政程序法相關規定，廢止之前基隆市政府原則同意2.0方案公文，要求台電針對新方案備齊申請資料，重提申請。本周五他也將代表基隆市府的立場，在環評會上表達意見，堅決守護市民的人身安全與當地的海洋生態。

謝國樑說，經市府檢視台電111年所提「協和發電廠更新改建計畫」3.0版東移方案填海造地範圍，與市府109年受理所申請2.0版方案已完全不同，故依行政處分所依據之法規或事實事後發生變更，依據行政程程序法規定廢止本府109年9月24日函，否則對基隆市環境保育、市民安全、港務營運等重大公益將產生危害。

謝國樑表示，因東移方案仍屬市府所轄水產動植物繁殖保育區（一級海岸保護區），請台電司應以東移方案相關設施及新填海造地範圍備齊申請資料後，依規定提送市府申辦保育區相關審查事項。

謝說，做出今天的決定是綜合各方給他的建議，從各方面綜合考量做出的決定，有法務、專業人士等建議，為了要維護基隆的海洋生態、環境、產業及基隆港的生存發展。

謝國樑建議台電，開發單位應該提出能讓「環境永續」及「不要填海造陸」的替代方案，轉型為其他替代型能源，如地熱電廠，可以直接利用協和電廠現有的土地與饋線等設施。或參考韓國的轉型方式，將燃油電廠轉型成「生質能電廠」，提高我國再生能源佔比，降低溫室氣體排放，更有利產業發展。

協和電廠更新改建計畫案上周召開第5次環評，基隆市府批台電3.0東移方案未送申請「不尊重基隆市府」，環團更質疑程序違法闖會議陳抗，環評審議延至6月2日。

環保署今天上午表示，平行審查不影響本周五環評，但通過環評不代表四接就可即刻進行開發。若基隆市政府堅決駁回，就算四接通過環評大會也無法開發。