臺中實現理想城市 讓美好生活看得見

為持續朝向「幸福宜居城市」的目標邁進，臺中市政府全面發展民生項目，包括教育、文化和環保、經濟、社會福利、交通與治安方面皆為重點施政方向。

盧市長化身美術老師與學童彩繪公車。 圖／臺中市政府新聞局 提供

臺中市政府於2022年已興辦至第四屆的臺中購物節，其登錄之消費金額不僅創下歷屆新高達到358億元，所帶動臺中在地之經濟產值更是來到約468.21億元，帶來卓越的經濟效益；此外，臺中市政府近年亦積極爭取經費，提升招商誘因，全面振興臺中經濟。在多方不懈努力下，於經濟部今年第一季公布之經濟數據中，臺中累積領先奪得11項經濟指標冠軍，顯示臺中發展前景看好。

此外，臺中持續推動交通與公共建設興建計畫。目前，臺中市民享有專屬的雙十公車優惠，而指標性建築臺中巨蛋、臺中國際會展中心及全臺首座美術館與圖書館共構之臺中綠美圖亦將陸續開工、完工。除創造更優質的公共環境與活動空間，將來更有望帶動觀光旅遊，實現將臺中打造成國際大城的目標。

盧市長捐普發6000元買手工皂贈長青學苑，支持身障、長青族傳遞愛。 圖／臺中市政府新聞局 提供

臺中市政府力推社會福利政策，不僅恢復老人健保補助和提高敬老愛心卡車資補助，且為全力打造友善育兒環境，努力推動公托、公幼、親子館、美樂地公園倍增計畫，並首創推出臺中市育兒租金津貼及國民暨兒童運動中心。另為落實居住正義，市府推出全臺最優惠租金折數方案「臺中好宅567 777」，首次入住第一年租金打5折、第二年6折、第三年7折優惠，入住一次簽約三年，符合資格可再續約一次，再享三年每年7折優惠，一房型最低5000元起；並積極興建共好社宅，推動社宅興辦戶量達1萬戶，與中央合力達成1.8萬戶的目標。市府將持續關懷弱勢族群、原住民族及年輕人，營造溫暖美好社會。

臺中市二手玩具銀行開幕活動。 圖／臺中市政府新聞局 提供

昨日（5/30）《遠見雜誌》公布最新「2023縣市長施政滿意度調查」，臺中市市長盧秀燕獲今年最佳進步獎，並成為臺中縣市升格以來首位五星市長。據《遠見》調查，盧秀燕市長2023年施政滿意度達72.6％、施政分數為74.1分，兩項成績皆為六都市長榜首。此外，在《遠見雜誌》八大施政面向滿意度調查中，平均分數表現達68.8%，高居六度之首。除分別獲得81.5%及62.7%市民肯定的「醫療衛生」、「道路及交通」兩個面向排行六都第一，「教育」、「消防及公安」及「觀光休閒」皆獲7成以上滿意度。

盧秀燕市長表示，臺中市政府能在今年民調中締造臺中市升格13年以來的雙料冠軍的最佳榮譽，除特別感謝市民朋友的支持，也感謝市府行政團隊及龐大公務體系的共同努力和奉獻！市政團隊不會因此滿足，未來將持續檢討和改進，會以更踏實和謙卑的精神朝「富市臺中、新好生活」的城市願景奮進！

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