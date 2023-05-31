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卡20多年 消防設備人員法三讀

聯合報／ 記者鄭媁屈彥辰／台北報導
歷經多次重大火災催生，立法院會昨天三讀通過「消防法」修正案和「消防設備人員法」。圖／聯合報系資料照
歷經多次重大火災催生，立法院會昨天三讀通過「消防法」修正案和「消防設備人員法」。圖／聯合報系資料照

歷經多次重大火災催生，立法院會昨天三讀通過「消防法」修正案和「消防設備人員法」，消防設備人員管理將提升至法律位階，未來消防設備人員須具二年消防實務經驗、領有執照、加入公會才能執業，不符資格者不得充任，且有罰則；現行由建築師、電機技師等代理的暫行制度，落日條款為本法施行後的五年。

「消防設備人員法」卡關廿餘年，草案在立法院六進六出，因牽涉暫行人員與水電技師等相關職業的工作權甚鉅，多年來立法未果；經與各方團體充分溝通及朝野立委協商，昨天七度叩關完成立法。

立法院本會期今休會，休會前法案大清倉，通過多項重要法案。為強化保護我國基礎設施，三讀通過廿二部關於我國關鍵基礎設施的法律修正案，依行為態樣、侵害程度不同，加重危害重要場域與核心設備及資通設備刑責。

立法院 水電 火災

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