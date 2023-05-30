追求卓越、拒絕平庸。公務員，與你想的不一樣！

公務員一直以來是許多人眼中的穩定職業，但也因此容易被認為是缺乏挑戰的工作；事實上，他們也得面臨職涯挑戰，時時追求自我成長；例如：現為衛福部中央健保署行政科助理員的林韻婷，不僅多次報考全民英檢，之前還主動申請轉調至能源局、審計部與航警局等單位，與「公務員總在同一崗位任職超過數十年」之刻板印象，迥然不同！。

公務員，與你想的不一樣！

林韻婷雖是基層的公務員，但曾調任過不同的單位，讓她忍不住分享自己在公務員職涯裡近十年的親身所見所聞，打破大家對公務員的誤解：

林韻婷認為，只要秉持學習的心態，無論長官指派新任務、調整業務或是轉調單位，你都不會感到不適應，也不易產生職業倦怠，才能對工作保持熱忱。 圖／李政龍 攝影

誤解一、公務員的能力與抗壓性較差！？

在能源局工作時，許多同仁都是畢業於臺清交的專業菁英，為了提升國家的技術，常需出國考察進修、撰寫英文報告；航警局則因在機場工作常接觸國際人士，因而鼓勵同仁報考英文檢定或是學習東南亞語文，同時還會記嘉獎，同仁們響應踴躍；健保署則是推動『英文專書讀書會』，鼓勵同仁透過閱讀國際專業期刊或著作來精進能力。

誤解二、公務員只需打混等下班，完全不用加班！？

有些部門或單位，到了晚上7~8點仍燈火通明，就連我自己也曾因為計算薪資加班到晚上9點。即便加班不是常態，每天上班也是忙得不可開交，工作至今，從未有過打混等下班的經驗。

誤解三、公務員不必保持競爭力！？

公務員若想轉調，也須符合面試單位的需求，譬如：語言能力或證照，尤其現在有些職缺還會規定英文檢定的等級；説實話，轉調單位跟應徵私人企業一樣，大家比的是考績、資歷與能力，誰能更勝一籌！

工作穩定的公務員，為什麼還要持續挑戰英檢？

事實上，林韻婷不僅利用空暇時間學習印尼文，還持續透過報考全民英檢來維持自己的英文能力。

她笑著解釋：「截至去年，我報考全民英檢超過6次以上！選擇全民英檢是因為之前在人事單位，都是以全民英檢的成績作為標準，即便你是報考其他的測驗，考選部會再將其轉換成全民英檢的等級，而且它的題型多元靈活，一直以來還會持續不斷地優化，報名費也相對平易近人。」

林韻婷選擇全民英檢的原因有三：一是全民英檢是公家機關評鑑英文程度的標準；二是題型多元、活潑且持續不斷優化中；三是相對較能精準測出英文實力。 圖／李政龍 攝影

其實，林韻婷也曾報考過其他的英檢，但最終覺得，全民英檢的測驗方式相對較能精確測出英文實力，而且題目數量適中，有些英檢的閱讀測驗題太多，很容易因寫不完而亂猜，導致分數失準！

「尤其，英文檢定不僅是國家考試的報考資格，也會影響升遷或年度考核！」所以，林韻婷十分推薦親友同事報考全民英檢，「若希望一次解決聽讀說寫，可選擇全民英檢的一日考；若不知如何備考，可以到全民英檢的官網下載單字表和考古題，或是上全民英檢i學網（GEPT iPrep）透過模擬測驗，掌握自己尚須加強的部分，而且這些資源通通都是免費的。」

無論身處哪一職場，唯有持續充實自己才不會『怯戰』！

提出以「十年願景」方法來思考自己十年後模樣的作家馬修・肯特（Matthew Kent）曾說：「如果你不追求卓越，你將默認自己接受平庸。」這是林韻婷很喜歡的勵志名言，亦是她踏入公職領域近十年來的心得。

林韻婷由衷地建議：「無論你是不是公務員，一定要讓自己『學到東西』，唯有持續充實自己才不會『怯戰』，這樣也能讓你的人生充滿多元發展及樂趣。」

擔任公職將屆滿十年之際，林韻婷分享自己陸續換了幾個機關，因此接觸到不同的專業領域，加上持續透過全民英檢維持英文聽讀說寫的能力，日子過得非常充實。 圖／李政龍 攝影

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