整理包／6月有11大新制上路！夏季電費「平均每戶多479元」、1200月票開賣 還有成年禮金、青春動滋券可領

6月即將到來，許多攸關國人荷包的新制也將上路。除了房貸補貼措施開放申請，夏月電價也開始實施，另外就是有文化成年禮金以及動滋券可以領取。「聯合新聞網」整理出超實用11大新制懶人包，帶你一篇快速看懂、重要訊息不漏接。

一、夏月電價6月1日實施

夏月電價6月1日起實施，除了每月用電120度以下用戶不調整，其餘用戶調幅約13%到28%，並以每月用電超過1000度的用電大戶調幅最高，但僅占整體用戶比例3%。根據台電估算，去年每戶平均每月用電量約339度，在非夏月期間每戶平均月用電量是294度，到了夏月期間則增加至428度，相較於非夏月期間用電量高出134度、約4成以上，每戶每月平均電費增加479元。

台電表示，每年6至9月仿效國際間美、日、英等電業，推動夏月電價制度，自78年實施至今已超過30年。夏月電價為平均電價的一部分，依電價費率審議會核定的平均電價，據此規劃電價表，夏月電價適用費率較高，非夏月期間電價費率較低，維持全年平均電價不變，並非調漲電價。

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二、駕訓班學費調漲

汽車考照納實際道路路考上路6年，駕訓班增加實際道路訓練後成本水漲船高。不過有業者指出，駕訓班費用上下限已17年未調整，加上人力、物價齊漲，援引學界研究指出，汽車駕訓班教練薪資3.5萬，駕訓班成本就要1.2萬以上；教練薪水提高4.5萬，成本就要1.6萬多元，希望調整收費上下限為1.2萬元及1.6萬元。

對此，交通部公路總局宣布，從6月起，各駕訓班小型車班、大客貨車班、聯結車班、小型車逕升大客車班及小型車附掛拖車班等6種班別，收費下限標準從新台幣8000元調高到1萬元，除台北市及高雄市外的收費上限也調整到1萬3500元，小型車逕升大客車班則維持現行1萬4500元上限。

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三、基北北桃1200月票 提前於6月15日開賣

基北北桃1200月票預計7月1日上路，月票也規畫提早開賣，目前預計可在台北捷運、新北捷運、桃園機場捷運、部分台鐵車站及轉運站販售。台北市交通局長謝銘鴻表示，主要是為分散1200月票購票與1280月票退票人潮，將提前於6月15日開賣，但7月1日才能開始使用。

民眾除了使用「TPASS悠遊卡」外，其它利用既有悠遊卡普通卡、悠遊卡學生卡、悠遊聯名卡的民眾，於6月15日起可先在超商完成加值後，至人工售票櫃台設定（基北北桃境內台鐵車站、台北捷運、桃園捷運各站服務窗口）或使用自動加值機（國光客運場站基隆站、台北轉運站、南港轉運站、板橋站、桃園機場站、中壢站）設定購買通勤月票。另外，敬老卡及愛心卡等優惠票種不能設定購買通勤月票。

基北北桃生活圈定期票「TPASS悠遊卡」。聯合報系資料照／記者周湘芸攝影

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四、汰舊換電動車加碼補助 最高可領1.91萬元

環保署本月25日與竹科、新竹縣環保局簽訂媒合委託契約，自6月起將加碼汰舊換電動車補助，全國小客貨車領取金額為新台幣1.6萬元，若車籍在竹竹苗地區，領取金額更可提高至1萬9100元。屆時，「廢車回收一站通」網站將提供新媒合選項，擴大媒合車種及減碳、減空汙項目，鼓勵民眾一起加入減碳減空汙行列。

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五、文化成年禮金6月6日發放

文化成年禮金將於6月6日正式開放領取，18至21歲青年將獲得1200點文化幣（1點等值1元），專屬於藝文消費折抵。凡在90年9月1日至94年12月31日出生的18-21歲青年，具中華民國國籍或符合資格的外國人士等都可以領取。

文化部公布成年禮金完整攻略。圖／文化部提供

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六、500元青春動滋券6月1日開始領用

行政院今年3月23日通過教育部所提「青春動滋券規劃方案」，未來每年將會常態性發放16至22歲約165萬國民每人500元青春動滋券，聚焦於「做運動」、「看比賽」核心運動產業，符合資格者，可於今年6月1日上午10點至12月31日為止，至動滋網登入個人基本資料進行領券抵用。

動茲券領取方式。教育部提供

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七、口罩新規實施 「4場所」強制戴口罩

新冠肺炎疫情增溫，疾管署5月31日起調整口罩規定，醫療照顧機構包含醫療、醫事、老人福利機構及一般護理之家仍維持強制配戴口罩，何時會鬆綁仍要看疫情。另外，出入長期照護機構、榮譽國民之家、兒童及少年服務機構、身心障礙福利機構等高風險場所改為「建議」佩戴口罩，並且搭乘公用運輸交通工具及包含救護車等特定運具也改為「建議」戴口罩。

5月31日起調整室內戴口罩規定。圖／疾管署

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八、房貸補貼3萬元 6月1日開放申請

內政部推出「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」的3萬元房貸補貼政策，6月1日起正式開放線上申請至今年12月底，受理時間約7個月。

內政部長林右昌表示，本專案申請人須為自用住宅貸款的借款人，其與配偶及未成年子女應符合下列資格：

一、合計僅有一筆自用性質購置住宅貸款，並須有非呆帳的貸款餘額。 二、合計持有房屋1戶以內。 三、原始核貸金額，位於臺北市住宅為新臺幣850萬元以內；位於其他直轄市、縣(市)住宅為新臺幣700萬元以內。 四、110年各類所得總額合計於新臺幣120萬元以內。 五、上述資格認定基準日為112年2月28日。

6月1日上午9時起，進入內政部營建署官網「中產房貸支持專區」，填妥基本資料後即完成申請，且後續可以透過官網追蹤、查詢申請進度，以及核定狀況與否。

圖／取自內政部官網

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九、桃園「高齡友善換居專案」 6月1日起受理申請

桃園市自辦興建社會住宅，市府住發處考量不少高齡長者行動不便，且大多住在沒電梯的老宅，上下樓梯不方便，6月1日將推出「高齡友善換居專案」，鼓勵長者「以屋換屋」入住社宅。

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十、桃園高鐵站 6月15日起新增科技執法

桃園市中壢區桃園高鐵站前接送區常見違規停車，常有駕駛以「我只停3分鐘」、「我接送的人正在出站」等理由，向執勤員警請求「通融一下」，造成車輛回堵，引起民怨。

市警局交通大隊宣布，6月15日起新增違規臨時停車科技執法，停車1分30秒、2分30秒時將以看板跑馬燈提示車號，逾3分鐘自動拍照開罰，3分30秒再提醒。違規臨停罰300元至600元以下，違規停車罰600元至1200元以下，且每逾2小時得連續舉發。

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十一、新竹市YouBike 6月1日全面升級2.0

新竹市6月1日起YouBike 1.0系統全面升級2.0，既有會員無需重新註冊，費率與1.0相同，民眾權益不受影響。而目前新竹縣也是使用YouBike 2.0系統，屆時民眾在跨縣市借還車，將會更加便利。

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