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6月新制上路！夏季電費「平均每戶多479元」、1200月票開賣 還有成年禮金、青春動滋券可領

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整理包／6月有11大新制上路！夏季電費「平均每戶多479元」、1200月票開賣 還有成年禮金、青春動滋券可領

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非文中當事人。夏月電價將於6月1日啟動，實施至9月底。 聯合報系資料照片／記者許正宏攝影
示意圖，非文中當事人。夏月電價將於6月1日啟動，實施至9月底。 聯合報系資料照片／記者許正宏攝影

6月即將到來，許多攸關國人荷包的新制也將上路。除了房貸補貼措施開放申請，夏月電價也開始實施，另外就是有文化成年禮金以及動滋券可以領取。「聯合新聞網」整理出超實用11大新制懶人包，帶你一篇快速看懂、重要訊息不漏接。

一、夏月電價6月1日實施

夏月電價6月1日起實施，除了每月用電120度以下用戶不調整，其餘用戶調幅約13%到28%，並以每月用電超過1000度的用電大戶調幅最高，但僅占整體用戶比例3%。根據台電估算，去年每戶平均每月用電量約339度，在非夏月期間每戶平均月用電量是294度，到了夏月期間則增加至428度，相較於非夏月期間用電量高出134度、約4成以上，每戶每月平均電費增加479元。

台電表示，每年6至9月仿效國際間美、日、英等電業，推動夏月電價制度，自78年實施至今已超過30年。夏月電價為平均電價的一部分，依電價費率審議會核定的平均電價，據此規劃電價表，夏月電價適用費率較高，非夏月期間電價費率較低，維持全年平均電價不變，並非調漲電價。

延伸閱讀：夏月電價6月1日實施 台電：全年平均電價不變 非調漲

二、駕訓班學費調漲

汽車考照納實際道路路考上路6年，駕訓班增加實際道路訓練後成本水漲船高。不過有業者指出，駕訓班費用上下限已17年未調整，加上人力、物價齊漲，援引學界研究指出，汽車駕訓班教練薪資3.5萬，駕訓班成本就要1.2萬以上；教練薪水提高4.5萬，成本就要1.6萬多元，希望調整收費上下限為1.2萬元及1.6萬元。

對此，交通部公路總局宣布，從6月起，各駕訓班小型車班、大客貨車班、聯結車班、小型車逕升大客車班及小型車附掛拖車班等6種班別，收費下限標準從新台幣8000元調高到1萬元，除台北市及高雄市外的收費上限也調整到1萬3500元，小型車逕升大客車班則維持現行1萬4500元上限。

延伸閱讀：駕訓班恐漲價 公總：6月起調高收費上限

三、基北北桃1200月票 提前於6月15日開賣

基北北桃1200月票預計7月1日上路，月票也規畫提早開賣，目前預計可在台北捷運、新北捷運、桃園機場捷運、部分台鐵車站及轉運站販售。台北市交通局長謝銘鴻表示，主要是為分散1200月票購票與1280月票退票人潮，將提前於6月15日開賣，但7月1日才能開始使用。

民眾除了使用「TPASS悠遊卡」外，其它利用既有悠遊卡普通卡、悠遊卡學生卡、悠遊聯名卡的民眾，於6月15日起可先在超商完成加值後，至人工售票櫃台設定（基北北桃境內台鐵車站、台北捷運、桃園捷運各站服務窗口）或使用自動加值機（國光客運場站基隆站、台北轉運站、南港轉運站、板橋站、桃園機場站、中壢站）設定購買通勤月票。另外，敬老卡及愛心卡等優惠票種不能設定購買通勤月票。

基北北桃生活圈定期票「TPASS悠遊卡」。聯合報系資料照／記者周湘芸攝影
基北北桃生活圈定期票「TPASS悠遊卡」。聯合報系資料照／記者周湘芸攝影

延伸閱讀：通勤族懶人包！基北北桃通勤1200月票開賣 一圖搞懂適用範圍、TPASS是啥、1280怎退費

四、汰舊換電動車加碼補助 最高可領1.91萬元

環保署本月25日與竹科、新竹縣環保局簽訂媒合委託契約，自6月起將加碼汰舊換電動車補助，全國小客貨車領取金額為新台幣1.6萬元，若車籍在竹竹苗地區，領取金額更可提高至1萬9100元。屆時，「廢車回收一站通」網站將提供新媒合選項，擴大媒合車種及減碳、減空汙項目，鼓勵民眾一起加入減碳減空汙行列。

延伸閱讀：車輛汰舊換新加碼減碳空汙獎勵 汰舊汽車最高可領1.9萬

五、文化成年禮金6月6日發放

文化成年禮金將於6月6日正式開放領取，18至21歲青年將獲得1200點文化幣（1點等值1元），專屬於藝文消費折抵。凡在90年9月1日至94年12月31日出生的18-21歲青年，具中華民國國籍或符合資格的外國人士等都可以領取。

文化部公布成年禮金完整攻略。圖／文化部提供
文化部公布成年禮金完整攻略。圖／文化部提供

延伸閱讀：再8天就上路 哪裡領哪裡用成年禮金完整攻略曝光

六、500元青春動滋券6月1日開始領用

行政院今年3月23日通過教育部所提「青春動滋券規劃方案」，未來每年將會常態性發放16至22歲約165萬國民每人500元青春動滋券，聚焦於「做運動」、「看比賽」核心運動產業，符合資格者，可於今年6月1日上午10點至12月31日為止，至動滋網登入個人基本資料進行領券抵用。

動茲券領取方式。教育部提供
動茲券領取方式。教育部提供

延伸閱讀：500元青春動滋券來了！領取資格一次看

七、口罩新規實施 「4場所」強制戴口罩

新冠肺炎疫情增溫，疾管署5月31日起調整口罩規定，醫療照顧機構包含醫療醫事老人福利機構一般護理之家仍維持強制配戴口罩，何時會鬆綁仍要看疫情。另外，出入長期照護機構、榮譽國民之家、兒童及少年服務機構、身心障礙福利機構等高風險場所改為「建議」佩戴口罩，並且搭乘公用運輸交通工具及包含救護車等特定運具也改為「建議」戴口罩。

5月31日起調整室內戴口罩規定。圖／疾管署
5月31日起調整室內戴口罩規定。圖／疾管署

延伸閱讀：5月31日起救護車改「建議」戴口罩 僅醫療機構仍強制戴

八、房貸補貼3萬元 6月1日開放申請

內政部推出「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」的3萬元房貸補貼政策，6月1日起正式開放線上申請至今年12月底，受理時間約7個月。

內政部長林右昌表示，本專案申請人須為自用住宅貸款的借款人，其與配偶及未成年子女應符合下列資格：

一、合計僅有一筆自用性質購置住宅貸款，並須有非呆帳的貸款餘額。

二、合計持有房屋1戶以內。

三、原始核貸金額，位於臺北市住宅為新臺幣850萬元以內；位於其他直轄市、縣(市)住宅為新臺幣700萬元以內。

四、110年各類所得總額合計於新臺幣120萬元以內。

五、上述資格認定基準日為112年2月28日。

6月1日上午9時起，進入內政部營建署官網「中產房貸支持專區」，填妥基本資料後即完成申請，且後續可以透過官網追蹤、查詢申請進度，以及核定狀況與否。

圖／取自內政部官網
圖／取自內政部官網

延伸閱讀：整理包／房貸補貼3萬元怎麼拿？ 4大資格、申請方式、發放時間全攻略

九、桃園「高齡友善換居專案」 6月1日起受理申請

桃園市自辦興建社會住宅，市府住發處考量不少高齡長者行動不便，且大多住在沒電梯的老宅，上下樓梯不方便，6月1日將推出「高齡友善換居專案」，鼓勵長者「以屋換屋」入住社宅。

延伸閱讀：桃園新社宅入厝 下月推高齡換居

十、桃園高鐵站 6月15日起新增科技執法

桃園市中壢區桃園高鐵站前接送區常見違規停車，常有駕駛以「我只停3分鐘」、「我接送的人正在出站」等理由，向執勤員警請求「通融一下」，造成車輛回堵，引起民怨。

市警局交通大隊宣布，6月15日起新增違規臨時停車科技執法，停車1分30秒、2分30秒時將以看板跑馬燈提示車號，逾3分鐘自動拍照開罰，3分30秒再提醒。違規臨停罰300元至600元以下，違規停車罰600元至1200元以下，且每逾2小時得連續舉發。

延伸閱讀：6月中增科技執法 桃園高鐵站 臨停逾3分鐘開罰

十一、新竹市YouBike 6月1日全面升級2.0

新竹市6月1日起YouBike 1.0系統全面升級2.0，既有會員無需重新註冊，費率與1.0相同，民眾權益不受影響。而目前新竹縣也是使用YouBike 2.0系統，屆時民眾在跨縣市借還車，將會更加便利。

延伸閱讀：借車注意！新竹市、竹科YouBike1.0系統6月起停止營運

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