「零家庭照顧者」年代來臨 專家倡議推動長照保險

政府大規模推動長照2.0服務，年度預算已從五十億成長到六百多億，財源來自房地合一稅、菸稅等稅收。然而，對許多中重度失能者家庭來說，現行長照服務不是用不起，就是不敷使用，大多仰賴家人或外籍看護全天候照顧。學者提醒，公共化的長照服務，財務規畫一定要滿足長照的持續性和不可逆性，財源籌措也要符合公平性和穩定性，政府應審慎思考開辦長照保險的可能性。

家總政策委員會召集人、北護長期照護系教授陳正芬表示，台灣長照目前採「有多少錢做多少事」，如果稅收不夠再用公務預算補，但若未來經費限縮或有其他政策需求，長照系統能做的事就會更少，無法長期穩健運作。

淡江大學會計系教授、台灣健康經濟學會副秘書長韓幸紋表示，目前長照財源很大部分靠房地合一稅，但這很容易受到景氣影響。老化速度這麼快，如果支出預算往上拉，收入卻往下掉，長照收支也「很可能要出現死亡交叉了」，現在正是開啟討論的時機。

「錢不會從天上掉下來，要解決財務問題，就要思考，加稅還是加費？」韓幸紋表示，台灣老化的速度太快，很多政府做事的邏輯也還沒改。根據國際經驗，台灣也可考慮採取稅收和保險混合制，收取保費的方式，建議採取「家戶總所得制」，對於多眷口家庭比較公平。

衛福部長照司副司長吳希文表示，按現行長照服務法規定，以稅制來作為長照財源，也就是菸稅、房地合一稅、遺產贈與稅、菸捐等，每年大約有六百至七百億，目前需要公務預算補充的情況發生，預估未來五到八年都是穩定的，今年及未來都尚未有推動長照保險的計畫。