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重演換柱2.0？ 張亞中批侯友宜民調再降要開臨全會調整

「零家庭照顧者」年代來臨 家總：長照政策能跟上嗎？

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
家庭照顧者關懷總會指出，台灣即將進入「零家庭照顧者」時代，政策卻跟不上人口老化。 本報資料照片
家庭照顧者關懷總會指出，台灣即將進入「零家庭照顧者」時代，政策卻跟不上人口老化。 本報資料照片

內政部統計，去年平均家戶人口為二點五六人，其中單人戶三成五，雙人戶占兩成，合計已過半數人口，當中不乏六十五歲以上老老同住。家庭照顧者關懷總會指出，台灣即將進入「零家庭照顧者」時代，政策卻跟不上人口老化，中重度失能者無法從長照2.0得到完整服務，導致照顧悲劇頻傳。呼籲國家負起責任，提供足夠長照服務，才能保護國民不被長照打垮人生。

家總政策委員會召集人、北護長期照護系教授陳正芬說，德、日、韓分別在早在老年人口約一成時開辦長照保險，平均投入GDP的百分之一點七，後年台灣老年人就要達到兩成，長照2.0的預算連GDP的百分之一都不到。政府應儘速詳細檢討服務缺口，先討論人民需要怎樣的服務，再討論該怎麼收錢。

陳正芬表示，沒有健保的年代，台灣經常上演「一人生病，全家破產」的慘況，這樣情況正在長照重演。世界衛生組織廿年前就將長期照顧定義為人類除了生老病死之外的「第五種無可迴避的風險」，世界各國認知到長照服務昂貴，不能靠剝削服務提供者來達成，紛紛提高公共支出，致力於降低民眾自行負擔比例。

衛福部定義的長照涵蓋率高達七成，這數據卻有吃民眾豆腐之嫌。家總秘書長陳景寧指出，全國長照需求人口有一成在住宿機構，每月費用要四、五萬，政府每月補助五千、今年提高到一萬，卻把這些都算進長照服務涵蓋率。此外，長照需求人口僅四成使用居服、日照等長照2.0的服務，這些大部分都是輕中度失能者，中重度失能者還是只能送機構，付不起機構費用者就請外籍看護或自己顧，大多數照顧悲劇多發生於此。

國家若寄望民眾自行購買商業保險來補長照服務的不足，恐怕不切實際。淡江大學會計系教授、台灣健康經濟學會副秘書長韓幸紋表示，近十年資料顯示，超過廿五歲才為自己購買首份商業保險的人數約有八十六萬人，平均年齡高達五十歲，首份保單保費僅一萬多元，也不會是長照險。商業保險需要獲利，會拒保高風險者，但若像健保採社會保險，有強制性，保費由多方共同負擔，就能給予所有人最基本的長照服務。

長照 保險 老年人口

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