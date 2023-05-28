管制黃牛祭重罰 文創法最後恐幫到詐騙？

不論是韓國女子天團BLACKPINK還是本土天團五月天，二手演唱會門票被飆售到百萬，政府終於「意識」到黃牛票嚴重性，《文化創意產業發展法》修正條文大刀一揮祭出重罰，就解決黃牛票問題嗎？體制就健全嗎？裡面還缺了什麼？

韓國女子天團BLACKPINK來台表演，有賣家在二手票券平台「go票亮」上標售原價8800元搖滾區門票，一張開價破百萬元的天價，不止國外團體，就連本土天團五月天，市場上也喊出99萬元，令人乍舌。演唱會黃牛票／二手票更被打趣形容「門票比股票好賺」。

5月12日，《文化創意產業發展法》部分條文修正案三讀通過，何時開始實施就等待總統公告。其中，最受到矚目的是對「黃牛」的規範更明確，相關罰責出爐。不僅祭出票面金額或定價10～50倍罰鍰，甚至認定以不正當方式（設備）取得票券者，如機器人搶票，處3年以下有期徒刑，或併科300萬元以下罰金的重罰。

門票比股票好賺，不能馬上取票淪詐騙話術

不過看似嚴懲的修法，恐怕只是隔靴搔癢，並不能解決市場上出現諸多問題。最嚴重的像憑購票證明在網路上進行詐騙，恐將後患無窮。

近年售票業者為防堵黃牛，提出開演前5～10天才能取票的規定，目的要讓黃牛在售票前期無票可賣，但這也成為有心人士行使詐騙的話術。

賣家打著「買票後不能馬上取票」規定，以購票憑證佐證自己有票要賣，並在網路上向多人兜售，要求買家先匯款，不但是一票多賣誆騙多人，甚至是付了錢也拿不到票，賣家突然失聯。

舉例來說，陳奕迅將在7月舉辦的演唱會，4月就開始售票，開演前的2個多月時間，就是有心人士可以操弄的時間。另外，假代購行詐騙之實，也是常見的詐騙事件。

go票亮（權可易資訊）董事長林敬祥認為規範黃牛的立法早就該做，但是他提醒，除了黃牛的問題外，更要擔心的是網路詐騙。

BLACKPINK在go票亮出售價格最高破百萬。go票亮提供

呼籲以市場機制規範二手票券

此外，因故無法使用票券的狀況也大有人在，不少演唱會開演時間與售票時間上有個把月時間差距，原訂安排的計畫很有可能臨時事故無法參加，而希望將票券轉手出售。

go票亮統計過去8年經營二手平台數據，平均每場演唱會有10％～15％的人臨時會有事無法參加。因此，如何讓合法二手票券平台能發揮第三方公正的角色，協助「合意」二手票券的轉手，保障買賣雙方權益才是關鍵。

修正案規定有加價行為就是黃牛，想要一刀劃下去就斬斷黃牛票也引發眾多討論。例如，合意行為是不是黃牛？賣一張票就算黃牛？加價多少錢才算黃牛？二手商品是否屬於自由經濟市場？甚至能清楚規範二手轉讓的合理利潤天花板，讓市場的需求走向合法發展，而非只是以地下經濟形勢存在。

倉促修法還是少了實名制林敬祥直言，齊頭式做法不會讓黃牛票消失，只是轉入地下，就怕是衍生出更多詐騙。他認為市場上為數不少轉讓票券的需求與合理性，也須被兼顧。

go票亮平台董事長林敬祥認為比黃牛票更嚴重的是規範不足產生的詐騙問題。 遠見記者胡華勝／攝影

歸納根本原因，票券出售沒有歸戶，跟過去喊了好幾年想推動但是遲遲動不了的實名制有關。黃牛票影響市場秩序關鍵點就是實名制能否落實，現行看證件核對票券方式不僅容易偽造，加上演唱會入場人數眾多，為不影響入場核對流於形式，缺乏真正實名制的管控。

舉例來說，透過國人需用雙證件申辦的手機門號做為辨識身份與管理票券的方式，在數位平台公開透明的交易，自售票源頭開始管理，總售票量是多少、每一筆交易流向、交易金額、二手轉售管理，克服人為操作的黑箱。

文化部長史哲表示，業者反映購票實名制會大幅增加成本負擔。對此，林敬祥表示，go票亮已投入數千萬開發QRCode實名制系統，這套系統也公益性提供2020木蘭足球聯賽大型活動使用，市場上並不是沒有業者做，也不是沒有選擇。

此外，我國售票系統業者各自獨立，並不是「聯營」，缺少第三方中立與監督角色等產業結構不良問題，才是我國推動文創產業發展的絆腳石。

BLACKPINK與五月天演唱會的天價門票終於讓政府正視問題，行政與立法部門快馬加鞭通過修正案，宣誓政府打擊黃牛決心，只是這次修法太過倉促，還有許多關鍵問題還沒修到。

（本文出自2023.05.25《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）