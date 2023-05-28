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聯合報一周大事 5/21~5/27
國內
25日：行政院公布二○二四年政府行政機關辦公日曆表，明年總放假日天數一一五日，其中三天以上的連續假期計有四個。
26日：立法院三讀通過「礦業法」修正案，刪除原本採礦不需地主同意、申請展延原則核准等「霸王條款」，也重新定義「礦業用地」。
26日：立法院會三讀通過公職人員選罷法、總統副總統選罷法修正案，明定曾犯「黑金槍毒」等罪，經有罪判決確定者，不得登記為候選人。
國外
22日：臉書母公司Meta因向美國發送歐盟的用戶資訊，遭歐盟隱私監管機關處以十二億歐元（約台幣三九八億元）的罰款。
22日：美國國務卿布林肯與巴布亞紐幾內亞總理馬拉普簽屬雙邊「國防合作協議」（ＤＣＡ）。
25日：中國大陸商務部長王文濤在華府會晤美國商務部長雷蒙多，雙方就美中經貿關係展開坦率而實質的討論。
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