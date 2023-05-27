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四接環評將再審！環團籲環保署回頭是岸別淪台電遮羞布

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
守護外木山⾏動⼩組今天聲明呼籲環保署回頭是岸，別淪落為經濟部的打⼿、台電的遮羞布。本報資料照片
守護外木山⾏動⼩組今天聲明呼籲環保署回頭是岸，別淪落為經濟部的打⼿、台電的遮羞布。本報資料照片

台電將協和發電廠改建四接案，環保署25日進行環評第5次初審會議，但環團衝進會議室並高喊程序違法決議另擇期審議，環保署火速排定6月2日再審。守護外⽊⼭⾏動⼩組今天聲明呼籲環保署回頭是岸，別淪落為經濟部的打⼿、台電的遮羞布。

守護外⽊⼭⾏動⼩組指出，環保署此舉完全是「程序違法未解決，違法環評⼜續開」，直接排擠掉原定6月2日下午2點召開的其他環評審查案，顯然不打算要求台電說明四接東移⽅案違背環評法、開發⾏為環境影響評估作業準則及海岸管理法的⾏為。

行動小組批環保署護航，已經從裁判變成球員，企圖在總統⼤選⽩熱化前清理戰場，將四接填海造地案強渡關⼭，⾏政「強暴」基隆市⺠、海洋⽣態與百年基隆港。

行動小組說，沒有轉型正義的能源轉型就是粗暴的能源開發案，呼籲大家到環保署現場旁聽、發表意⾒，並且共同要求環保署回頭是岸，別從護航變幫兇。環保署則表示，一切依照程序進行，並非個案特例。

行動小組認為，目前爭議在於，四接東移⽅案並沒有被指認為可能的填築區，海域調查樣站也非考量東移⽅案⽽訂定，因此東移⽅案沒有依環評法規定有過範疇界定的程序。

基隆市政府產發處也表示，台電提出之3.0東移方案填海造地範圍與原申請的2.0方案範圍已不同，台電應就3.0東移方案另外向基隆市政府重新提出申請，以利市府就水產動植物繁殖保育區及一級海岸保護區進行審查，以確認東移方案對於生態保育及海岸環境的影響。

守護外木山⾏動⼩組今天聲明呼籲環保署回頭是岸，別淪落為經濟部的打⼿、台電的遮羞布。本報資料照片
守護外木山⾏動⼩組今天聲明呼籲環保署回頭是岸，別淪落為經濟部的打⼿、台電的遮羞布。本報資料照片

環保署 台電 環評

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