聽新聞
test
0:00 / 0:00

礦業法修法三讀／部落：拿回土地要等幾個廿年？

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
立法院院會昨通過礦業法修正案。圖／資料照片
立法院院會昨通過礦業法修正案。圖／資料照片

亞洲水泥公司位於花蓮縣秀林鄉太魯閣閣口的新城山礦場，礦下就是Ayug部落，部落居民長年抗爭，引發礦業法爭議，去年二月在反方抗議聲浪中，通過諮商同意亞泥繼續開發。「反亞泥．還我傳統領域自救會」總幹事鄭文泉說，礦業法修法要求未做諮商同意的礦場，一年內補辦，但亞泥諮商同意已過，無力挽回。

新城山礦場周邊的玻士岸部落，是德卡倫、大同、大禮、中富世（Ayug）、落支煙（Rowcing）、可樂等六個既有小部落集合成的超過二千人的大部落，去年二月十二日諮商同意投票，儘管反對派地主拿著大聲公聲嘶力竭高喊「投同意權就等於出賣別人土地」，仍以二九四票贊成、四十五票反對票，十四票廢票，逾八成同意率通過。

Ayug部落居民鄭文泉以亞泥的經驗為鑑，提醒未來礦場周邊部落會議要辦諮商同意投票，一定要尊重礦區地主意見，否則若像亞泥投票變成由財團主導，是六個部落一起投票，真正在礦區、受到影響和威脅，但人數較少的地主其實並不同意，反而造成部落族人矛盾對立，撕裂部落情感。

鄭文泉說，原條文的「霸王條款」以往等同任由礦業公司無限制的使用土地，能夠刪掉當然好。不過，修正後礦權取得的年限是否有限制，若還是廿年，部落居民想拿回土地，有幾個廿年可以等？一旦礦權結束，礦業公司離開，土地如何回復？原住民要如何拿回來？山被挖得面目全非後的安全疑慮又是誰來承擔和負責？

他說，礦下部落居民有過亞泥的經驗會擔心害怕，希望政府在修法的同時，對於這些都要審慎思考，並有相關配套。

玻士岸部落會議副主席田欽賢說，樂見礦業法修法，希望能真正落實，尊重原民部落，把土地回歸地主，也要求亞泥在秀林鄉承租山坡地開挖採礦一定要以部落安全為優先，不要影響到部落。

礦業法 環評

延伸閱讀

立院三讀礦業法修法 陳建仁：將訂原民諮商同意權指引

礦業法三讀環團肯定 朝全民合理共享礦產資源理想邁進

礦業法修正終三讀 花蓮礦下居民嘆亞泥諮商已過繼續挖：無力挽回

礦業法三讀通過！刪除「霸王條款」 保障原住民權益

相關新聞

礦業法三讀通過！刪除「霸王條款」 保障原住民權益

《礦業法》修正案今（26）日經立法院三讀通過，迎來重大變革。本次修法刪除礦採不需地主同意的「霸王條款」，並以《原住民族基...

礦業法修法三讀／部落：拿回土地要等幾個廿年？

亞洲水泥公司位於花蓮縣秀林鄉太魯閣閣口的新城山礦場，礦下就是Ayug部落，部落居民長年抗爭，引發礦業法爭議，去年二月在反...

公視法修正案三讀 打開政府補助天花板

立法院昨天三讀通過修正「公共電視法」，將董事人數由十七至廿一人，下修為十一至十五人；董監事選任同意門檻，自四分之三降低至...

公視法修正案三讀／史哲：修法突破20年困境

公共電視法三讀，公視基金會董事長胡元輝表示，完成任務需要更充裕的經費支持，公視法修正通過後，希望政府能夠擴增捐贈預算，公...

公視法修正案三讀／學者：公視應強化公共性

公共電視法修正案昨天三讀通過，國立台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚提醒，未來提名的董監事審查委員、董監事人選要注重專業性，且...

公視法修正案三讀／補助無上限 稀釋獨立性

「公共電視法」部分條文修正案昨經立法院三讀通過，把公視每年接受政府捐贈九億元的緊箍咒解除了，政府補助的天花板打開了，未來...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦