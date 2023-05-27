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礦業法修法三讀／業者：結合自然與地方 才有未來

聯合報／ 記者魏鑫陽鍾泓良／台北報導
亞洲水泥花蓮廠。 亞泥／提供
亞洲水泥花蓮廠。 亞泥／提供

礦業法修正案三讀通過。兩大水泥龍頭台灣水泥、亞洲水泥均表示贊同。台泥指出，產業必須要跟自然、地方相結合才能夠有未來；亞泥表示，向來遵守相關法律規定。

亞泥指出，花蓮玻士岸部落去年二月十二日通過諮商同意投票，符合礦業法修法精神，百分之八十三部落居民同意亞泥繼續在新城山礦場採礦。

台泥表示，和平及蘇澳兩廠很早以前已經通過環評程序，二○二二年和平廠主動完成了和平、寶來、合盛原以及金昌四個石礦的部落諮商程序。

經濟部表示，未來位於原住民土地的礦場申請，依《原住民族基本法》二十一條辦理諮商同意，經濟部與原民會也會訂出行政指引去限制適用期限；針對既有礦場補辦環評，將要求大礦場準用《環境影響評估法》第五條、小礦場準用環評法廿八條，全國大礦場共計有七礦、小礦場為三十一礦。

最具爭議的既有礦場展限，當業者總量達標或採礦高程任一條件後，須重新申請核定，重辦環評，環保署查核。經濟部礦務局說，將要求經由水保、環境影響說明書、年度施工計畫交互判斷。

礦業法 環評 原住民

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