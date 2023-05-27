礦業法修法三讀 刪「霸王條款」、舊礦場應補辦環評

採礦爭議長達二十年，立法院昨天三讀通過「礦業法」修正案。圖為原住民與環團在立院陳情，要求修礦業法。本報資料照片 歷時七年，立法院昨天三讀通過「礦業法」修正案，刪除原本採礦不需地主同意、申請展延原則核准等「霸王條款」，也重新定義「礦業用地」，從過去採礦只看面積、不管深度，改採總量與最終高程，並將有限度開採，改變無限期採礦的現狀，同時落實保障原住民權益。

二○一三年紀錄片「看見台灣」從空中鳥瞰，台灣山脈因採礦而滿目瘡痍的畫面，既有法規「一次許可、萬年同意」狀態，侵害國土保育、永續發展與原民權益。二○一七年環團催生民間版「礦業法」修正草案，齊柏林卻在三個月後因勘景發生空難逝世，將修法推到高點，卻因牽涉業者龐大權益，七年來兩次歸零。

礦業法原有兩項條文，被稱為「霸王條款」，包含當礦業公司的礦權到期前可申請展延，政府原則允許繼續延長礦權，特殊例外才能駁回，駁回後可能要補償業者的損失；另外，當土地主反對礦業公司徵用土地時，礦業公司只要作出一定的補償依舊可以使用土地。這次修法時皆已刪除。

立法院廿四日完成朝野協商，昨天三讀通過。除了刪除「霸王條款」、重新定義「礦業用地」，舊礦場也應補辦環評，從未環評過、大於二公頃的礦場，應補辦環評或提出因應對策；小礦場應撰寫環境相關文件；擴大開發須重新環評，由環境部、經濟部聯合監督。

此外，若礦業用地位於原住民族土地，業者應於礦業用地核定前，取得原住民同意，同意事項未獲通過，不予核定礦業用地。業者在修正條文施行前，已核定的礦業用地，若位於原住民族土地，且業者未行原住民諮商同意，應在修正施行日起算一年內，補辦諮商同意。

資訊公開方面，申請礦權者應將其文件供公開查閱，供民眾、團體及機關表達意見後，舉行說明會聽取意見，通知土地與建築物所有人及使用權人參與，同時也應將書面意見及說明會紀錄彙送主管機關，邀專家學者參與探礦構想、開採構想書圖的審查。

另外，申請礦業權展限者，礦業用地位於私有土地，應提供土地與建築物所有人及使用權人同意文件；位於公有土地，則需提供土地管理機關及他項權利人的同意文件。