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公視法修正案三讀／史哲：修法突破20年困境
公共電視法三讀，公視基金會董事長胡元輝表示，完成任務需要更充裕的經費支持，公視法修正通過後，希望政府能夠擴增捐贈預算，公視基金會亦會妥善合理配置資源。
文化部長史哲表示，公視法部分條文修正草案於二○二一年預告，直至今年三月卅日經行政院會通過，送請立法院審議，在不到兩個月時間能夠完成三讀，可說是「用兩個月扭轉廿多年的困境」。
史哲說，此次修正已逐步收攏共識的法條，包括解開二○○一年至今，長達廿三年停滯的九億元捐贈預算上限緊箍咒；修改曾造成第五屆、第七屆分別延宕九六八天、九六六天的董監事四分之三選任門檻為經三分之二通過；賦予國際及多元族群頻道明確法源，解決過去Taiwan+、客家電視等須以採購方式辦理，營運穩定性不足情況等三大核心議題。
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