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刪高球娛樂稅無共識 全案送協商

聯合報／ 記者翁至威／台北報導
高爾夫球場娛樂稅該不該廢除，長期以來存在爭議。記者黃仲裕／攝影
高爾夫球場娛樂稅該不該廢除，長期以來存在爭議。記者黃仲裕／攝影

立法院財政委員會昨審查「娛樂稅法」部分條文修正草案，財政部長莊翠雲說，調整項目與存廢希望再邀地方研商，最後財委會決議全案保留，送立法院會協商。

立委提案修正娛樂稅法，修法方向主要集中在廢除電影等藝文活動娛樂稅，及刪除體育活動如高爾夫球娛樂稅，不過，地方基於財政考量大多表示反對。

財政部表示，去年娛樂稅全年稅收十六點三億元，其中高爾夫球場稅收四點二億元。

國民黨立委賴士葆表示，娛樂稅問題爭議已久，稅收規模並不大，中央要找替代財源並不困難，別再將問題丟給下屆立法院。

民進黨立委林楚茵質詢時請新竹縣、南投縣、嘉義市、桃園市、基隆市等娛樂稅占財源比重較高的五縣市官員表態，官員都明確反對修法。

立法院 高爾夫 財政部

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