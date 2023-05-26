聽新聞
test
0:00 / 0:00
刪高球娛樂稅無共識 全案送協商
立法院財政委員會昨審查「娛樂稅法」部分條文修正草案，財政部長莊翠雲說，調整項目與存廢希望再邀地方研商，最後財委會決議全案保留，送立法院會協商。
立委提案修正娛樂稅法，修法方向主要集中在廢除電影等藝文活動娛樂稅，及刪除體育活動如高爾夫球娛樂稅，不過，地方基於財政考量大多表示反對。
財政部表示，去年娛樂稅全年稅收十六點三億元，其中高爾夫球場稅收四點二億元。
國民黨立委賴士葆表示，娛樂稅問題爭議已久，稅收規模並不大，中央要找替代財源並不困難，別再將問題丟給下屆立法院。
民進黨立委林楚茵質詢時請新竹縣、南投縣、嘉義市、桃園市、基隆市等娛樂稅占財源比重較高的五縣市官員表態，官員都明確反對修法。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言