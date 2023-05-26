刪高球娛樂稅無共識 全案送協商

台中市賴姓高中生離奇墜樓案尚未水落石出，其陳姓母親的「兩岸人球」身分，也令移民署同樣頭痛。因陳女已註銷大陸籍，另一方面，依法院判決，陳女台灣身分證12年前被註銷，依法不能居留台灣，但對岸「冷處理」，陳女以無國籍身分滯台多年，如今如何處理成為移民署一大難題。

2023-05-25 12:52