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台電資料漏洞多 立委：四接環評應重做

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
時代力量立委陳椒華（中）25日表示，環保署應對四接東移方案重新進行環評，重新調查對基隆的影響。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
時代力量立委陳椒華（中）25日表示，環保署應對四接東移方案重新進行環評，重新調查對基隆的影響。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

針對四接天然氣接受站進入第五次環評，守護外木山行動小組痛批，台電的環評資料充滿矛盾與扭曲，並呼籲「環委應退回環評」，切勿成為台電、經濟部的打手。時代力量立委陳椒華與民眾黨立委邱臣遠都表示，環保署應對四接東移方案重新進行環評，調查對基隆的影響。

守護外木山行動小組於環保署門前呼喊口號「程序不正義 環評沒效力」、「汰石化 轉再生 守棲地 興台灣」。行動小組成員也穿上海龜的道具服，表達四接方案恐怕損害該地的海洋生態。

應重啟環評調查

陳椒華表示，根據《環評法》，開發案應進行範疇界定，應進行環境影響評估等，本次也提出四接東移的新方案，但卻沒有進行重做調查。她表示，環保署即將升級為環保部，盼不要升級卻成為開發單位護航的打手，應重新進行環評，才符合《環評法》的規範。

邱臣遠則說，距離第四次的環評初審會議已經過了快一年，現任環評委員也即將在七月換血，呼籲環評委員會不要為了政治，搶著在任期內通過環評，成為破壞基隆環境的幫兇。

他更指出，過去「基隆四接」發起地方公投，卻遭到內政部長林右昌及中選會主委李進勇阻止，連公投的機會都沒有。邱臣遠認為，既然行政院執意撤銷基隆護海公投案，中央政府就必須對外詳盡說明，避免造成中央、地方與民意之間的落差。

四接不符經濟效益

基隆護海公投領銜提案人王醒之表示，此次台電送進環評會的書件資料儘管高達五千多頁，但閱讀後就發現，該內容「答非所問、避重就輕、自我矛盾、扭曲事實」，除海域生態調查有高度欺騙性外，還會對基隆港營運造成問題。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅也表示，為了台灣2050年要達到淨零排放法定的目標，所以協和電廠退場後，不應變成高碳排的燃氣電廠，更應直接轉型「再生能源電廠」。她更指出，預計四接要於2032年才能竣工，可用時間極短，「根本不符經濟效益」。

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