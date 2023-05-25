菸草減害成效卓越 瑞典將成全球第一個「無菸」國家

「無菸國家」不再是遙不可及的夢想，能達成不到 5%成年人吸菸（抽傳統紙菸）國家即將出現！瑞典今年發表一份振奮人心的報告《瑞典經驗：無菸社會路線圖》，該國吸菸率從15年來，從15%大幅下降至5.6%，相較於歐盟訂立2040年達成無菸國家的目標，提前17年，有望在今年成為全球第一個「無菸」國家。

該瑞典報告的共同作者、前世界醫師會秘書長兼執行長Delon Human 博士在接受euronews.next採訪時說，「瑞典為解決吸菸問題，提出開創性戰略，所帶來的回報是巨大的。」

據統計，瑞典吸菸率明顯下降，提高民眾健康福祉，例如，因菸草相關疾病所導致的死亡率低於歐洲平均值39.6%；癌症發生率則遠低於歐盟各國的41%，為全歐盟國最低；瑞典肺癌死亡率更低於歐盟成員國平均的一半。

Delon Human 博士強調，長遠來看，預估未來10年可挽救約350萬條生命，並大幅減少因菸草相關疾病所造成醫療及經濟損失，對於社會貢獻，難以估計。

多年來，瑞典如同其他國家一直與香菸抗爭，採取嚴格的菸草管控措施，例如，吸菸禁令擴大到酒吧和餐館，以及公共場所戶外座位，該國的菸稅也與歐盟平均值相當。然而歐盟目前平均吸菸率是23.2%，幾乎是瑞典的5倍，歐盟許多國家仍有近三分之一人口吸菸。

為何瑞典能在菸草減害上，表現如此卓越？關鍵在於瑞典透過教育和一系列菸草控制措施，消除或減少民眾消費與接觸菸草製品，進而降低菸害對於人體的危害。

Delon Human博士指出，瑞典積極鼓勵吸菸者改用「相對減害」的尼古丁替代品，包括口含煙和電子煙，宣導「沒有無風險的菸草產品，但對於吸菸者來說，從傳統香菸轉向替代產品，會比繼續吸紙菸要好得多。」

長期以來，瑞典以口含煙作為香菸替代品，有效降低國內吸菸率和疾病負擔，已至歐洲平均水平之下。報告顯示，如果其他歐盟國家鼓勵吸菸者轉用口含煙，每年將可挽救超過35萬條生命，而其他的減害替代品，還包括電子煙與加熱菸。