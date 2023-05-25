四接環評今闖關 基隆港航憂、護海團體抗議恐判海死刑

台電「 四接」協和電廠更新改建計畫今天下午2時在環保署開環評第五次初審會議，基隆護海公投等團體中午到環保署表達抗議，指經濟部與台電看準環評委員7月卸任前，意圖將四接闖關成功，今天恐將是基隆外木山海岸宣判「死刑」的日子，不應違背地方民意執意進行。

基隆護海公投領銜人王醒之說，經濟部與台電看準環評委員7月卸任前，意圖在民進黨執政的「九局下半」，將四接闖關成功，不僅聯合行政院、內政部與中選會大手一揮，中央直接駁回基隆市民最後為海發聲的「基隆護海地方公投」，更企圖以換湯不換藥填海造地唯一方案，強塞給基隆市民、破壞基隆的海及基隆港，只為執政黨與台電的政治經濟利益。

王醒之表示，守護外木山行動小組嚴正抗議執政黨與台電把「自然海岸零損失」當騙票口號，實則準備以毫無轉型正義的「能源轉型」來為海送終。

王醒之並指出，今年2月3日曾舉行台電公司協和電廠更新改建計畫東移方案 「真時操船模擬試驗」及「平面遮蔽水工模型試驗」 第三方驗證會議紀錄。 會議紀錄也曝光，可發現四接對基隆港營運的影響確實還需要更多的討論，出席委員或列席單位代表，都紛紛表示了疑點與憂慮，但這些考量都未見開發單位有詳細的說明或規畫。

基隆市船務代理商業同業公會在會中曾表達，基隆港區業者對此案極其憂慮，不應為了協和發電廠的轉型影響基隆港未來的發展，甚至成為一個不安全港口，而導致他的營運下滑，錯失商機，會是國家重大的損失。如果四接建立反而讓平常時期的繫泊船隻環境穩定度不足，而造成在港內也不安全時，對基隆港是嚴重傷害。

基隆市國際輪船商業同業公會也說，今年1月完成的水工模型試驗與操船模擬試驗成果顯示，對基隆商港是有絕對負面影響。若執意施行，就算有嚴格的條件配合，依然存在不可忽視的風險。

基隆市船舶貨物裝卸承攬商業同業公會指出，協和電廠更新改建計畫整體上對基隆港的傷害嚴重，將造成無可挽回的傷害。

今天環保署環評審查會基隆市謝國樑原本要出席，但因有議會質詢改由副市長邱佩琳去，代替市長反對大規模填海造陸對地方環境生態、安全造成的疑慮，應更慎重考量地方的意見，不要貿然而行。