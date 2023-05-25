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蔣經國文膽 張祖詒105歲辭世

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
總統府前秘書長張祖詒辭世，圖為去年他出席新書發表會。本報資料照片
總統府前秘書長張祖詒辭世，圖為去年他出席新書發表會。本報資料照片

總統府前副秘書長、小說家張祖詒，昨凌晨於家中辭世，享嵩壽一○五歲。妻子陳家麗表示，張祖詒「安詳平靜地離去，回到主的懷抱」。張祖詒生前交代身後事「不發訃聞、不登報、不宣布」，將依基督教的追思禮拜舉行追悼會。張祖詒是老派文人，擔任前總統蔣經國文膽多年，退出政壇後謹言慎行、為人處事低調優雅。

張祖詒一九一八年生，江蘇常熟人，畢業於私立上海法學院。曾任行政院參議、編譯室主任、總統府副祕書長、國策顧問，一九七二年至一九八八年擔任蔣經國文膽。著作包括散文「蔣經國晚年身影」、「帚珍集」；長篇小說「寶枝」、「嶗山悲歌」，譯作「再相逢」等。

張祖詒從行政院參議當到總統府副秘書長，做過兩位總統嚴家淦、蔣經國文膽、還曾是前總統馬英九的長官。他在九十四歲那年動筆寫十五萬字的長篇小說「寶枝」，出版時高齡九十七，打破華文世界寫長篇小說的紀錄。張祖詒經歷詭譎的政壇風雲、身邊都是翻雲覆雨的政治人物，所寫小說卻和政治一刀兩斷，書中沒有一個角色可讓人對號入座。「若要寫當年事，不免牽扯今日政壇。」張祖詒告訴記者，他身處權力核心，反而明白待人處世必須謹守「知者不言」的原則。

寫完「寶枝」，邁入百歲的張祖詒沒停筆。第二部長篇小說「嶗山悲歌」在他一○三歲時出版，打破金氏世界紀錄，成為全世界最年長的男性作家／小說家。寫作期間張祖詒心臟病發、三進三出醫院，依然堅持完成。成書後他說自己對在小蔣總統身邊的十六年念念不忘，但不想再碰政治，「想用感性的筆法寫出來，若上帝還願意給我時間」。

張祖詒在去年二月完成「總統與我：政壇奇緣實錄」，這也是他的最後一本書。張祖詒沒有浪費上帝給他的時間，活了一○五歲，他總是恰如其分地扮演總統文膽、副秘書長與小說家、散文家等各種角色，完成自己的心願與承諾。

張祖詒 蔣經國 總統府

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