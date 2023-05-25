高球場廢徵娛樂稅…地方憂斷財源 立委提改革方案

高爾夫球場該不該繼續徵收娛樂稅？廢徵派認為高爾夫球已是普及大眾的體育活動，國家投入資源推動培育選手，要增加民眾參與誘因卻又課稅，實屬矛盾；續徵派則認為高球仍屬奢侈消費，由於娛樂稅是歸屬地方稅收，地方都是一片反對之聲。

提案修法廢徵或是續徵的立委各有意見。國民黨立委羅明才指出，上一次修法時立院有附帶決議，要求一年後娛樂稅要全面廢除，但迄今財政部仍以娛樂稅為地方重要財源為由，未檢討廢除或提出補充地方財源的配套。再者，監察院二◯◯四對高爾夫球運動者課徵娛樂稅案，已向財政部提出糾正案。

國民黨立委曾銘宗說，娛樂稅確實可整體檢討，但若僅針對高爾夫球停徵，他不贊成，畢竟這類活動在台灣，仍以所得相對較高的人為主。

針對地方政府財源問題，民眾黨立委張其祿說，地方財源不足是事實，應從根本設法補足，不是靠有問題的稅制。他認為可從地方稅法通則盤點，哪些縣市可因地制宜，例如「從水土保育方面制定特別稅」。

民進黨立委高嘉瑜版本認為，高爾夫球雖是體育項目，但仍有耗廢環境資源的質疑，國際上也有對其課徵特種消費稅的例子，建議以「綠色稅制」改革方向規畫稅率，並設置二◯二六年停徵的落日條款，以留時間尋得替代財源。

前立委、財政學者曾巨威說，現行娛樂稅法僅規範稅率上限，沒規定地方政府把稅率訂為零，與其小鼻子小眼睛地計較該不該停徵，何不大方一點，直接廢除娛樂稅法，由地方政府在地方稅法通則內，自行訂定稅率，不要再限縮地方應有的自治權。

六都及有不少高球場的新竹縣都對廢徵高爾夫球娛樂稅言明反對，也都要求如果要停止徵收，希望中央可以補足缺口。

不過，台南市體育局長陳良乾表示，體育界及愛好高爾夫球運動人士普遍希望能早日廢除，讓這項運動收費能更親民，「基於發展高爾夫運動立場，應該廢除高爾夫娛樂稅」。