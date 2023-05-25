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新聞眼／思考永續 高球場娛樂稅或可轉型環境稅

聯合報／ 本報記者鄭媁
前總統李登輝喜好打高爾夫球聞名。圖／聯合報系資料照片
前總統李登輝喜好打高爾夫球聞名。圖／聯合報系資料照片

高爾夫球場娛樂稅存廢爭議多年，隨時代演變，朝野多半認同娛樂稅「寓禁於徵」的目的不復存在，原規範的課徵場所、設施或活動，現多成為民眾日常娛樂休閒，高爾夫球是否全然為奢侈活動，該不該自娛樂稅法中移除，在如今強調節能減碳的永續潮流下，可有更多不同面向的思考。

高爾夫球風氣在台灣蔚為風潮，政商名流「有多少高爾夫球卡」，更是金權政治的象徵符號。已故前總統李登輝喜好打高爾夫球聞名，一周至少要打兩次，任內更曾有高爾夫外交，可說是當年帶動國內政商兩界打高爾夫球的主要推手。

而故總統蔣經國則對高爾夫球敬謝不敏，倒不是他不喜歡，考試院前院長許水德回憶，蔣經國曾說，如果他也熱愛打高爾夫球，就會有許多人陪著他打，無形中助長打高爾夫球的風氣。蔣經國當然明白，「小白球」除了身分象徵，在當時給外界政商權貴「喬事」的聯想，成為台灣「金權政治」的縮影。

另一方面，隨著全球暖化及氣候變遷，環境保護日益受重視，高球場耗費廣大土地資源，時有破壞水土保持及生態保育的反彈聲浪，多少也影響高爾夫球運動的發展。

既然續徵、廢徵仍有巨大分歧，或可思考以其他方式解套，有立委提案授權地方另定特種稅，例如高嘉瑜建議的「綠色稅制」。相較於其他運動場館，高爾夫球場確實對環境造成較大負擔，可思考在稅制加以轉型，以類似課徵「環境稅」的方式。不僅讓地方政府有更強自主性，也能符合現在永續潮流，亦不失為可行之道。

蔣經國 運動 許水德 李登輝 氣候變遷 減碳 高嘉瑜

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