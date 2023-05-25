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廢除高球娛樂稅？ 立院財委會今審查

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導

高球娛樂稅存廢 製表／政治中心
高球娛樂稅存廢 製表／政治中心
爭議長達廿多年的高爾夫球場是否該廢止課徵娛樂稅問題，朝野遲未有定論。立法院財政委員會今天排審「娛樂稅法」相關條文修正草案，討論高爾夫球場的「娛樂稅」是否要續徵的話題。雖然「小白球」的爭議已不若以往，是否廢除，或維持現狀，或改以其他方式徵收，各方意見不一。

娛樂稅的徵收源於一九四二年的「筵席及娛樂稅法」，直至一九八◯年廢止筵席稅、另制定「娛樂稅法」，針對奢侈性質的娛樂活動課稅，以彌補財政不足和推行節約生活。

隨時代演變，台灣高爾夫運動人口目前已超過兩百萬人；高球運動是否還屬奢侈、高消費活動，逐漸出現修法聲音。立院二◯◯五年間審查相關修法時，部分立委仍認為，高爾夫球具娛樂性質，且球場土地無法做好水土保持，增加政府防洪治山經費，加上高球場稅率是由各地方政府自行決定，符合地方自治精神，以及避免影響地方財政等由，決議維持課稅。

在此次修法前，高爾夫球場業者推動廢徵已有一段時日。相關「娛樂稅法」修正草案目前共有十二個版本。包括民眾黨時代力量黨團都主張直接廢止「娛樂稅法」；民進黨立委黃國書、羅致政、何志偉等人、國民黨立委羅明才，以及民眾黨立院黨團版本，皆主張停徵高爾夫球場娛樂稅。民進黨立委林楚茵版本則著重廢除電影、舞蹈、戲劇、歌唱等藝文活動項目，但仍維持高球場課稅。

不過，依「財政收支劃分法」規定，娛樂稅是地方政府財源。據財政部統計，去年全國娛樂稅收為十六億三千萬元，其中三大來源為高爾夫球、娃娃機、ＫＴＶ類，高球場約占四億二千萬元，是部分鄉鎮、市的主要財源之一。

財政部立場認為，基於地方財政、環保議題及外部成本等考量，允宜通盤審慎研議，以兼顧租稅公平及地方財政。

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