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蔣經國文膽張祖詒105歲辭世 出版兩部小說兩度打破紀錄

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
總統府前秘書長、小說家張祖詒，今天凌晨12時於家中安詳辭世，享壽105歲。本報資料照片
總統府前秘書長、小說家張祖詒，今天凌晨12時於家中安詳辭世，享壽105歲。本報資料照片

總統府前秘書長、小說家張祖詒，今天凌晨12時於家中安詳辭世，享嵩壽105歲。妻子陳家麗證實此事，表示張祖詒「安詳平靜地離去，回到主的懷抱」。她表示，張祖詒生前交代身後事「不發訃聞、不登報、不宣布」，將依照基督教的追思禮拜，溫馨開追悼會。張祖詒是老派文人，擔任前總統蔣經國幕僚多年，經歷風雲詭譎的政治風雲，卻始終低調行事。如今安詳離開世界，陳家麗認為「值得他的修養與福報」。

張祖詒民國7年生，江蘇常熟人，畢業於私立上海法學院。曾任行政院參議、編譯室主任、祕書室主任、副祕書長、總統府副祕書長、國策顧問。民國61年至77年為經國先生掌理文翰，頗負時譽。著作包括散文《蔣經國晚年身影》、《帚珍集》、《現代逍遙遊》、《不亦快哉集》，長篇小說《寶枝》、《嶗山悲歌》，譯作《再相逢》等。

張祖詒從行政院參議當到總統府副秘書長，做過兩位總統嚴家淦、蔣經國的文膽。經歷兩岸分裂、政壇風雲，張祖詒擁有精彩人生、一隻好筆，卻一直到94歲那年才動筆寫小說。小說處女作「寶枝」一開筆便是15萬字。完成那一年，張祖詒已是97歲，打破華文世界寫長篇小說的紀錄。

「我寫了四十多年的官樣文章，到了這個年紀，希望隨心所欲、想寫什麼就寫什麼。」當時他告訴記者，自己從小便是小說迷，小時候聽祖母講故事，還會拿筆記錄下來。

張祖詒的上半生，身邊都是叱吒風雲的政治人物。他的小說卻選擇和政治一刀兩斷，「我的小說裡，甚至沒有一個官宦子弟。」張祖詒小說不但和官場黑暗「劃清界線」，就連主角的性別、出身都與張祖詒迥異，沒有一個可以讓人對號入座、平添想像與揣測。「若要寫當年事，不免牽扯今日政壇。」張祖詒告訴記者，他身處權力核心，反而明白待人處世必須謹守「知者不言」的原則。

寫完《寶枝》，張祖詒沒有停筆。第二部長篇小說「嶗山悲歌」在兩年前、張祖詒103歲時出版，打破金氏世界紀錄中男性作家的年齡紀錄，成為全世界最年長的男性作家／小說家。

「這是一個老人家寫的老故事，放一點老笑話、老掌故。」他受訪時戲稱自己寫小說像「京劇票友票戲」，沒高潮沒懸疑沒蒙太奇，只是老老實實地把老故事寫出來。但他寫作期間心臟病發、三進三出醫院，依然堅持完成12萬字的「嶗山悲歌」。

張祖詒1972年起成為蔣經國總統文膽，曾撰寫「蔣經國晚年身影」。回憶這段歲月，「那十六年有許多事情無法忘懷」。當時他告訴記者，他不想再碰政治，「想用感性的筆法寫出來」。這會是張祖詒的下一本書，「如果上帝還願意給我時間」。

張祖詒在去年二月完成此書「總統與我：政壇奇緣實錄」，這是他的最後一本書。張祖詒沒有浪費上帝給他的時間，活了105歲，他總是恰如其分地扮演總統文膽、副秘書長與小說家、散文家等各種角色，完成自己所有許下的心願與承諾。

張祖詒 蔣經國

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