氣候衝擊複雜化 專家：轉型要創意

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】面臨氣候變遷挑戰，轉型不能固守成見！經濟部水利署署長賴建信23日於論壇舉例說，儲能想法若不限於「儲電」，用多餘的電能進行海水淡化，就能將電能儲存為「水資源」。銘傳大學學者石婉瑜則呼籲，政府在談氣候韌性時，應重視弱勢族群的聲音，才能避免脆弱族群受到更嚴峻的衝擊。

「富邦永續大未來論壇」23日以「面對全球多重危機 臺灣關鍵轉型」為主題，在氣候災變、地緣政治與全球通膨等狀況下，臺灣如何打造淨零轉型之韌性社會。針對極端氣候下的系統性風險，產官學界代表進行演講，盼台灣能夠過技術化危機為轉機。

電能轉化成水資源

經濟部水利署署長賴建信表示，根據科學家的估計，隨著氣候變遷，未來不降雨的天數將會愈來愈多，然而一旦降雨就是高強度的傾盆大雨。他指出，除了強化短時間集水的量能之外，還需要用不同方式來提高水資源的韌性。

他強調，過去汙水處理都採用集中化的處理，許多廢水需要經過長途的運輸才能到達再生水廠，不僅運輸過程遙遠，還可能有漏水的問題。所以未來再生水資源應採「去中心化」的處理，發展分散式、小系統的再生水廠，同時加速管線汰換，降低漏水率。

此外，賴建信表示，台灣四面環海，其實有著相當豐富的海水資源可以運用，但海水淡化需要花費大量能量。對此，他提出，台灣冬季用電常常有剩餘，就可以應用來進行海水淡化，「儲能的想像不能停留於電能而已，將電能轉化為水資源的跨域儲能，也是值得思考的角度」。

光風電近乎飽和

台電公司副總經理簡福添則表示，為了增加用電韌性，短期會加強發展已成熟的綠電技術，目前光電、陸上風電幾乎都已經飽和，努力把綠電的量能拉上來，未來會朝氫能、海洋能、地熱與儲能技術發展。他指出，配套措施包括調整時間電價、轉移尖峰用電時間等方式，調整社會的電量需求。

簡福添表示，台電已安裝227萬戶「智慧電錶」，能夠精準掌握家庭中大小電器的使用狀況，也能提供企業精準追蹤公司中的「吃電怪獸」，提供企業低碳轉型作為參考。

氣候衝擊愈發複雜

銘傳大學都市規劃與防災學系副教授石婉瑜說，氣候災害的衝擊將隨時間愈來愈複雜，氣候災害不再是單一事件，而會產生一系列的系統性事件，如去年歐洲熱浪不再是天氣問題，也增加高齡照護的難度、導致交通設施融化，或者是乾旱加劇全球糧荒等。

她說，過去氣候災害沒有如此嚴峻時，許多都市與產業發展建設，都未將氣候危害納入考量，常有不當土地使用或過度密集發展等狀況。石婉瑜強調，過去發展常集中於「高經濟發展區域」，導致現在氣候衝擊移轉更脆弱的鄉村地區，加深「氣候不正義」的狀況。

石婉瑜表示，「無論專家學者的理論或地方居民的觀點，都應有相同的重要性」。她呼籲，僅有技術無法達成氣候韌性發展，更應將資源優先挹注給弱勢族群，並與公民社會建立夥伴關係。

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