榮獲亞洲區ATM大獎肯定 中信銀165防詐服務策略 守護客戶資產更進階

從銀行走入超商的自動提款機，ATM為金融服務帶來劃時代的革命性體驗，中信銀不僅改變了人們的金融操作習慣，20年來從提款、轉帳再到無卡提款、外幣業務，中信銀陸續獲得「高度推薦-亞洲最佳ATM服務創新」、「臺灣最佳ATM用戶體驗」等獲獎肯定，直至今日再次推出「中信165」防詐騙策略，更獲得內政部警政署「防詐智能ATM」的金優肯定。

2001年，中信銀開始與超商龍頭7-ELEVEN合作，首創將ATM導入超商門市作為分行延伸，中信銀不僅廣設ATM據點，滿足更多消費者對提款、轉帳、查詢與預借現金的需求，更領先市場提供繳費與紅利點數兌換服務。2008年開始進一步延伸存款業務，服務內容進一步延伸至現金繳費、代收、存款、企業入金，對民眾來說，領錢繳費可以順便收取餐飲優惠券，讓金融業務更加方便且安全。

2015年起，「BANK 3.0」浪潮興起，金管會宣示「打造數位化金融環境3.0政策」，開放存款、授信、信用卡、財富管理以及共同行銷共12項業務，客戶不再需要親自跑到銀行臨櫃申請，而是可以直接透過網路銀行或行動銀行線上辦理；中信銀跟進政策，於ATM導入靜脈、臉部辨識等生物科技、無卡提款業務，透過安全科技來提高金融交易額度，隨後再規劃美元、日圓、人民幣等外幣換匯存款功能，並透過Line個人化通知及優惠服務，讓金融業務更加走進人們生活中。

2020年起中信銀為優化金融體驗，啟動全台最大ATM升級計畫，透過UI/UX和系統優化縮短ATM交易時間，安排逾50場客戶訪談及操作測試，蒐集超過700則客戶回饋意見，設計出不同於傳統ATM的操作流程，藉由「省時更有感」、「操作更直覺」、「介面更清爽」三大特色，期望民眾能夠更快速又便利地完成交易，除了取得5項ATM設計專利外，並獲得多項國際獎項肯定。

為了讓交易過程更加貼身便利，中信內部規劃「新一代ATM」專案，針對客戶使用ATM心得進行市調與訪談，讓新一代ATM設計取得專利，多年來受到多項國際獎項肯定。 攝影／吳致碩

如今隨著數位科技發展日趨成熟，數位詐騙案例屢見不鮮，為了有效杜絕、防範轉帳詐騙，中信銀除透過數位科技提升ATM詐騙防護能力，近3年來共協助警政署防詐超過3,300件、防詐金額超過13億元，阻攔成效為銀行業之首。

2023年起，中信銀呼應165專線，推出了「中信165防詐安全網」服務，包括事前「1」起預警防詐、事中「6」大安全防護與事後「5」層科技監控。

「1」起預警串聯防詐騙：內容包括ATM防詐宣導，警政署與中信銀合作試辦 「疑涉詐騙境內金融帳戶預警機制」，於去年(2022年)底簽訂「金融防詐智能預警」專案合作意向書。針對ATM交易符合詐騙樣徵，立即啟動AI提醒機制與防詐騙警語，還可智能偵測，通報ATM疑似不法交易給165系統。

中信ATM交易畫面顯示防詐騙警語。 攝影／吳致碩

「6」大安全防護網，則包括自動化通路與臨櫃交易兩個部分。自動化通路：從登入、設定、交易等面向加強防護與審核。臨櫃交易：從積極主動關懷、風險觀念宣導、AI智能助理輔助來把關帳戶安全。

「5」層科技監控機制，為採用新技術加強資安審查與風險評估作業、資安模擬與防禦演練、防護系統監控與分析上網行為及網路流量、弱點掃描及資安滲透評估與軌跡留存來提升資安事件分析及調查能量。更主動提供客戶於官方網站中，可查詢是否收到偽冒為中信銀網站的服務，方便民眾辨識網路安全，可至 中信銀網站 查詢。

自動化通路從登入、設定、交易等面向加強防護、審核與防護。 圖／中國信託 提供

最後，中信銀表示，科技雖然帶來更加方便的服務項目，但守護客戶資產、減少受到詐騙是日後主要的服務方向，未來與警政署合作項目將會更加細緻與積極，不過針對「便利」與「防護」之間，中信銀仍會秉持積極與客戶溝通為宗旨，在便利的前提之下，創造更加安全的交易環境。