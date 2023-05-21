聯合報一周大事 5/14~5/20

由雲林縣農權會發動的「五二○」農民運動，從1988年5月20日上午開始集結爭取農民權益，卻在台北市區引發近20小時的街頭流血暴力事件，並導致警方鎮暴部隊首次實施強力驅散行動，整個事件現場充滿暴戾氣氛，到1988年5月21日，警方共採取四次大規模強力驅散行動，先後逮捕120名滋事嫌犯移送法辦，依違反集會遊行法、妨害公務、毀損、傷害、公共危險等罪嫌移送，其中96人遭收押，是台灣解嚴後首次爆發激烈警民衝突的群眾運動。

2023-05-21 09:00