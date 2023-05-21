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聯合報一周大事 5/14~5/20

聯合報／ 本報訊
台北榮總昨天成立國內第一座重粒子癌症治療中心，是全世界第十四座，光是籌畫、興建就長達十四年，耗資四十五億元。記者蘇健忠／攝影
台北榮總昨天成立國內第一座重粒子癌症治療中心，是全世界第十四座，光是籌畫、興建就長達十四年，耗資四十五億元。記者蘇健忠／攝影

國內

15日：台北榮總成立國內第一座重粒子癌症治療中心，第一階段收治對象為肺癌、肝癌、胰臟癌、攝護腺癌等，自費九十萬至一五○萬元不等。

16日：立法院三讀通過「個人資料保護法」部分條文修正案，非公務機關者違法外洩個資，將處新台幣二萬元以上、二百萬元以下罰鍰。

17日：國民黨主席朱立倫宣布徵召新北市長侯友宜代表國民黨參選二○二四中華民國總統，

國外

14日：泰國舉行眾議院大選，十五日已開出逾九成九選票，進步派在野黨「前進黨」以一五一席躍居第一大黨。

14日：土耳其舉行總統暨國會二合一選舉，總統厄多安和頭號對手基里達歐魯都未過當選門檻，還需第二輪決選。

19日：七大工業國集團（Ｇ７）領導人峰會在日本廣島召開，兩岸議題成為峰會焦點。

國民黨 癌症治療

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