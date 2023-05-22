延續島嶼多元生命力　海廢再生藝術牆守護生物多樣性

放眼國際趨勢，根據《2023年全球風險感知調查》排名，未來10年全球10大風險中，環境面向的風險佔了6項，而「生物多樣性流失與生態系統失衡」列居第四，顯見除了氣候變遷減緩失敗外，生物多樣性危機帶來的巨大風險也不容忽視，台灣身為海島，海域擁有豐富的生物多樣性，在這波當前的危機中，急需社會各方的行動。

海洋資源變遷 生物多樣性漸衰竭

「我在澎湖長大，兩歲就開始吃龍蝦，當時只要退潮後都可以找到龍蝦」中研院生物多樣性中心的研究員鄭明修，從小就與海洋有著深刻的連結，他感嘆在過去「海洋就是漁村的冰箱」，但後來隨著漁業技術進步，長期濫捕之下，危及全球海洋物種的存續，他潛水經歷已經四十多年，看到海洋棲地被破壞、珊瑚礁死亡，深深了解海底世界的哀愁。

海洋汙染持續危害澎湖的珊瑚礁生態系，圖為位於澎湖東衛石雕園區的海廢再生藝術牆「珊萌海世」，向往來民眾道出保存物種的急迫性。 （圖／南山人壽提供）

鄭明修苦笑說「潛水看到鯊魚不可怕，反而是好事！」過去台灣海域有四十幾種的鯊魚，現在卻很難看到蹤跡，他眼看物種正持續消亡，但在陸地上的人卻難以察覺，「人類對海洋的保育落後了陸地上的保育三十年」鄭明修認為，因為大家平時沒有接觸海洋，難以得知海洋生態惡化的嚴重性，自然不會有保育的意識。

「親海、知海、近海」是鄭明修堅信能讓社會大眾更理解海洋的三條重要途徑，每個地方的海域特色都不一樣，像北部有紅樹林、墾丁有珊瑚礁、西部有海水養殖，大家先親近與照顧離自己最近的海洋，才有機會翻轉海洋生物的未來。

消失的海岸線 齊心找回美麗國土

然而，台灣人卻首先在「近海」就遇到了挑戰，鄭明修說台灣海岸線超過一半都是非自然海岸，尤其是西部海岸遍布著消波塊、離岸淺堤等等人工設施，形成了民眾接觸海洋的阻礙。人工海岸不只改變地貌，對生態帶來衝擊，連帶改變海流方向，影響沿岸的漂沙量，造成海岸線退縮。

南山人壽守護海洋行動，始於11年前築籬固砂，持續關注台灣海岸線。 （圖／南山人壽提供）

南山人壽在11年前就關注海岸線消退的議題，透過補植在地濱海植物、種植海岸防風林，以築籬固砂，穩固海岸生態系統，阻擋海水侵蝕，在過程中生物多樣性也漸漸有機會復甦。

11年來，南山人壽攜手各方持續行動，在台灣各地海岸，以本土樹種，黃槿、草海桐、木麻黃等樹苗架起防風圍籬，至今已累積超過12,000株樹苗，守護台灣美麗的海洋景觀，有效促進當地觀光經濟和生態永續發展。

生命綠洲 珊瑚礁的哀愁與海廢危機

台灣坐擁豐富的海島觀光資源，像是夏日是離島的旅遊旺季，而獨有的珊瑚礁生態系是陸蟹的天堂，六月到十月恰好是綠島陸蟹的產卵時節，朝日溫泉旁的海廢再生藝術牆「慢工出蟹活」，提醒著人來人往的遊客放慢速度，注意到微小的生命，保護陸蟹過馬路，這面由南山人壽攜手海湧工作室共創的牆，正默默地守護著當地的生態。

南山人壽與海湧工作室自2021年開始在全台與離島共創海廢再生藝術牆，圖為綠島的「慢工出蟹活」，替陸蟹發聲。 （圖／南山人壽提供）

「珊瑚礁」是海洋生物多樣性最多的地方，許多海洋生物在此孕育成長，但隨著全球暖化，海水使珊瑚白化，鄭明修回想1999年因海水升溫，被稱作珊瑚天堂的東沙環礁，歷經大規模白化的劫難，而後台灣社會也漸漸意識到保育的重要性，「危機就是轉機」鄭明修想起那些年積極推動成立國家公園，東沙島國家公園也終於在2007年正式成立，開啟了保育當地海洋生態的新未來。

然而，全球氣候變遷加劇，珊瑚礁生態仍難以回復，同時間還面臨海洋廢棄物的挑戰，鄭明修說東沙島四周垃圾越來越多，絕大多數都是隨著海流從中國大陸、東南亞、台灣本島漂來，海漂垃圾已是全球共通的問題。

「海洋概括承受所有陸上的汙染源」鄭明修語重心長地說，自己潛水拍到很多垃圾，而且保育海洋生物就一定要溯源到陸地，即使是在農地耕種投放的化學肥料、殺蟲劑，看似與海洋相隔甚遠，但最終都回隨著河川入海，埋下許多危害海洋生物的因子。

守護特有白海豚 呼籲關注棲地環境

南山人壽與海湧工作室，串連全台各地區南山同仁、在地學校與社區民眾，利用淨灘後的海廢進行創作，圖為位在嘉義東石國小的「鱟來居上」。 （圖／南山人壽提供）

海廢再生藝術牆也在同為離島的小琉球與澎湖接續發聲，「眾望所龜」與「珊萌海世」分別呈現海龜和珊瑚的獨特生命，而回到台灣本島，還有嘉義東石國小的「鱟來居上」上面的白海豚與鱟，描繪白海豚受海洋廢棄物影響的現況，尤其是廢棄漁網潛藏著危險的殺傷力，危及在台灣海域不到六十隻的白海豚，呼籲民眾關注海洋生態保育。

台灣媽祖魚保育聯盟理事長文魯彬說，台灣族群的白海豚是特有亞種，是在台灣才有的鯨豚種類，但由於各種汙染問題，以及淡水減少，而白海豚出沒處靠近出海口，少了健康的環境與食物來源，自然無法順利復育成長。

文魯彬更擔心西部海岸不斷開發建設，包含港口、離島工業區、填海造陸等等，都讓白海豚面臨更大的生存壓力，尤其近年來興起離岸風電的建設風潮，若欠缺縝密的環境評估，也會衝擊白海豚的棲息地。

位於彰化的海廢再生藝術牆「犡爭上游」也是以西部海岸為主要棲地的白海豚為主角，共同呼籲守護台灣特有物種的重要性。 （圖／南山人壽提供）

從保育物種開始 尋經濟與環境共好的下一哩路

「台灣必須思考，在追求能源開發的同時，生物多樣性扮演什麼角色？」文魯彬認為投入開發與投入保育的資源其實很不對等，希望所有開發都能先考量到生物的棲地，並且透過多方努力，讓社會大眾知道保育物種的重要性。

鄭明修也提及「海洋保護區」的重要性，雖然台灣現在已有規劃保護區，但離理想中成功的保護區仍有段距離，期許落實禁採、管理、區隔等作法，復育環境之後，自然會挹注經濟的永續發展。

南山人壽與地方小學共創海廢再生藝術牆，期待透過藝術和教育連結更多人一同加入倡議行動。 （圖／南山人壽提供）

因此透過「海洋教育」去傳達保育與永續的概念，更是刻不容緩，遍布在全台各海岸邊的海廢再生藝術牆，就是一個良好的教育媒介，形成一股保護島嶼多元生命的強大力量，持續守護著海洋。

【了解更多 海廢再生藝術牆】