農委會升格農業部 陳吉仲率團台南座談掛保證：全力解決缺工缺水

農委會升格農業部立法院三讀通過，民進黨台南市立委郭國文、賴惠員邀請農委會主委陳吉仲下午率所屬單位主管南下台南，說明未來相關業務擴展及「農民服務提升」，並與各區農會理事長、總幹事意見交流座談。陳吉仲也詳細說明農業部成立後的「長遠目標和重點工作」，要協助解決台南地區農作缺水，還有各地農業缺工問題，正向勞動部爭取進口超過1萬名外籍移工、協助解決農務缺工問題。

陳吉仲說，1988年520農民運動那一年他大三，參與運動到立法院被噴強力水柱，35年前的農民運動訴求之一就是成立農業部，而隔年也才有政府推動農民保險。很感謝郭國文、賴惠員大力支持升格農業部、農委會預算，農民生育、喪葬補助也是因為郭國文、賴惠員大力支持而提高。

陳吉仲也感謝各地區農會配合政府政策、推動農業保險退休金制度。今年很多農會也幫忙促銷鳳梨，讓鳳梨的平均價格提高10元以上。

不過當前「因為氣候變遷，台南地區未來會越乾燥、雨水量越來越小，一期水稻等主要作物種植會越來越快，要拜託大家一起協助面對。水保局農水署未來只要有水源，農民沒有經費去拉管線取用，會全力協助因應。而農水路也會全力協助開闢，協助水稻種植水源。

陳吉仲表示，人力不足缺工也是一大問題，國外勞力引進會全力投入，但是拜託各農會配合自動化機械化推廣。因為未來農村老化會更嚴重。沒有人力來生產農產會越來越貴，一定要推自動化機械化。

這部分未來農業部一年有20多億到30億元的經費，希望全力投入，引進國外新式機器可以補助3分之2盡快引進。「讓種植高梁、硬質玉米也能跟種稻子一樣輕鬆」。

賴惠員表示，希望「陳部長及團隊」能更了解台南在地農業發展需求。郭國文表示，選區農會多，農產經營行銷等問題，希望能及早反映，也希望了解農業部預算提高後，相關補助措施規畫，陳吉仲對農業農民的貢獻是「以後可以立銅像感念的」。