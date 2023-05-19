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雲林縣2至3月成功阻詐722萬多元 張麗善：建立強力打詐防騙機制，保護人民財產安全

文／／ 雲林縣政府 提供

縣長張麗善蒞臨警局主持治安會報暨頒獎感謝阻詐有功行員。 圖／雲林縣政府 提供
縣長張麗善蒞臨警局主持治安會報暨頒獎感謝阻詐有功行員。 圖／雲林縣政府 提供

雲林縣警察局與縣內金融機構、超商合作，2至3月成功阻攔22件詐騙案，幫民眾保住722萬4020元辛苦錢；縣長張麗善於5/18治安工作會報頒發獎狀與獎金給熱心阻詐銀行行員與有功員警；張麗善指出，詐騙手段層出不窮，必須警、民合作建立更強力打詐防騙機制，讓詐騙集團無所遁形。

治安工作會報於縣警察局舉辦，縣長張麗善公開表揚防阻詐騙有功人員，縣警察局長林故廷、雲林地檢署檢察官葉喬鈞、縣府各局處主管與會。

張麗善指出，詐騙手法不斷推陳出新，雖然縣府相關局處、警察局全力宣傳打擊詐騙，仍有民眾不小心上當受騙，還好有這些機警又熱血的金融機構人員、超商超市人員，發現民眾異常提領，第一時間通報警方，攔阻詐騙得逞，希望透過今天公開表揚有功人員，希望有更多熱心民眾加入打詐防騙行列。

縣長張麗善頒發獎狀與獎金給有功員警。 圖／雲林縣政府 提供
縣長張麗善頒發獎狀與獎金給有功員警。 圖／雲林縣政府 提供

縣長張麗善頒發獎狀與獎金給熱心阻詐銀行行員。 圖／雲林縣政府 提供
縣長張麗善頒發獎狀與獎金給熱心阻詐銀行行員。 圖／雲林縣政府 提供

張麗善說，雲林縣是高齡化縣市，高齡長輩往往是詐騙集團鎖定的目標之一，縣府與警察局深入每個社區盡力向民眾宣導，透過不同管道跟工具、媒體宣傳各種詐騙手法，今天透過治安工作會報，跨局處建立強化全民打擊詐欺機制，杜絕騙局，保護鄉親財產安全。

雲縣警局指出，2至3月分22件攔阻案件，其中攔阻件數以中國信託商業銀行斗六分行攔阻4件最佳，國泰世華商業銀行斗六分行及臺灣銀行斗六分行各攔阻3件次之；攔阻總金額以國泰世華商業銀行斗六分行235萬元最佳，臺灣銀行斗六分行148萬4,020元次之，臺灣土地銀行斗六分行80萬再次之。

雲林縣警員成功阻詐，民眾如有疑似遭詐騙情形，請立即撥打防詐騙諮詢專線165或撥打110報案查證。 圖／雲林縣政府 提供
雲林縣警員成功阻詐，民眾如有疑似遭詐騙情形，請立即撥打防詐騙諮詢專線165或撥打110報案查證。 圖／雲林縣政府 提供

警察局配合行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」之推動，規畫「金融機構及超商攔阻詐騙工作強化作為」，加強與金融機構及超商間之聯繫，防制並攔阻詐騙，民眾如遇詐騙，小心求證仍為防詐之不二法門，如有疑似遭詐騙情形，請立即撥打防詐騙諮詢專線165或撥打110報案查證。

縣警察局長林故廷會議中也提到，近期縣內推動雙B計畫要彌補社會安全網漏洞，各分局和派出所也積極幫忙普查，並祭出獎勵鼓勵基層員警在執行巡邏勤務時，能夠一同找出社會上需要幫助的邊緣家庭。

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