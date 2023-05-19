【專家之眼】報告陳主委農業部少了大內宣署與補貼署

《農業部組織法》完成三讀，農業委員會預計年底即將升格為農業部，惟該部卻遺漏了二個最重要的職能—大內宣與補貼，殊為可惜，建議應盡速修法增設「大內宣署」與「補貼署」。

大家應該都對當前農業問題解決模式印象深刻，只要爆發農業爭議，就有媒體為農委會辯護，並在社群媒體帶風向，將問題拋給老共、氣候變遷、流行病、在野黨還有歷史共業等，主委再留下幾滴鱷魚的眼淚，哽咽的說出當年農民運動歷史，就可以扭轉情勢；進一步砸錢解決，國內缺蛋就大買進口蛋，100萬顆不夠，就買1000萬顆，再不夠就買5000萬顆。沒錯這就是我國農業主管機關的常態，就應將二者放在農業部的組織內。

首先，大內宣：縱農委會照顧農民與提升農業競爭力都不在行，卻十分擅長大內宣，首創各部會之先例，於2019年編列1450萬預算，要求得標廠商要聘1至4位小編澄清不實報導，被指有養網軍之嫌，結果該會不僅沒有收斂，反而變成慣例，每年編列大量的宣傳預算，還將相關預算東藏西躲，規避立法院的審查，明顯違反立法院於2012年相關經費應專項編列預算之決議。

若是將相關預算用於政令宣導就算了，多數還用於誤導民眾上。相關案例不勝枚舉，以農委會宣揚農家所得增加為例，去年8月30日公布的「主力農家所得調查結果」，2021年主力農家平均每戶所得總額 154.9萬元，較2020年增加8.3萬元，年成長率5.6%，看起來成長相當可觀。

但如果看細項就非如此，其中核心的「農業所得」平均每戶不到60萬元(平均59.9萬元，而種稻戶農業所得更只有26.9萬元)，僅較前一年增加1.4萬元；而且還大量依賴「政府移轉收入」，每戶高達19.5萬元，也較前一年增加4.1萬元；2021年平均每戶就業人數2.8人，前一年僅有2.7人；加上2021年消費者物價指數(CPI)年增率1.96%。易言之，扣除驟增的政府補助以及CPI影響，每個農民的實際所得真的有增加？

第二，瘋狂補貼：農委會只要政策失當，立馬祭出補貼一招。農產品出口受挫，就瘋狂補貼運費，以今年「農產品拓銷獎勵計畫」為例，品項包含水果的鳳梨、柑橘類、文旦柚與鳳梨釋迦；漁產品則有石斑魚、午仔魚與白帶魚，不僅補助海運，連空運補助也不手軟，最高每公斤補助105元之譜，使用特定技術或加工，還另有補助。

缺蛋就大量專案進口外國雞蛋，補貼關稅與價差等費用，估計每月以億元計，又編列8.65億元計畫補助改善養禽場設施；開放美國萊豬進口，就編列128.3億元補助，安撫養豬產業，宣稱能協助養豬產業全面轉型升級。然今年還是爆發豬肉價格暴漲，農委會立即啟動專案進口計畫，至少引進三千噸豬肉。事實上豬肉原本就可自由進口，若有利可圖進口商早就大量進口賺取差價，該次專案進口恐又是農委會補助相關費用或是由中央畜產會負擔價差。

綜上所述，大內宣以及補貼已經成為農委會的主要工作，其他機關可有可無，但絕不可缺少這二項業務。只要有問題立即啟動大內宣機制，農委會絕對不會有錯的；接著動用撒錢不手軟模式，能用錢就可以解決的，都不是問題。

既然有此需求，應透過這次升格，進行組織改造，農業部增設大內宣署與補貼署，由二位政務次長兼任二署署長，此舉將使農業部運作順暢，勢必成為各部會仿效的對象。