佛光山弟子首次揭開 心中的師父星雲大師

《星雲大師的身教與言教—弟子如是說》新書發表會 5/17 在誠品信義店舉行，新書主編、佛光山文化院院長依空法師說：「佛光山一千多位弟子，每個人和師父都有特殊的因緣，一定私藏許多和師父的精采公案和故事。」這本在大師圓寂百日付梓的新書，結集佛光山住持心保和尚、都監院院長慧傳法師等五大洲共30位法師、師姑，親筆撰述與大師的因緣，分享大師改變他們一生的教誨。

《星雲大師的身教與言教—弟子如是說》17日舉行新書發表會，主編依空法師（右4）和作者群慧傳法師（右3）、覺誠法師（右2）、覺培法師（右1），與各界貴賓合影。 圖／佛光山提供

新書在出版當天直接登上博客來暢銷榜，依空法師感謝遠見‧天下文化事業群創辦人高希均、董事長王力行高瞻遠矚的策畫和遠見，表示這本書是秉持大師集體創作精神完成，更預告「第二、第三本正著手編輯中。」

《星雲大師的身教與言教—弟子如是說》新書在出版當天直接攻上博客來暢銷榜。 圖／佛光山提供

今天記者會上包括依空法師、慧傳法師、菲律賓佛光山總住持永光法師、佛光山台北道場住持滿謙法師、佛光文化事業有限公司社長滿觀法師、國際佛光會世界總會祕書長覺培法師、佛光山新馬印泰總住持覺誠法師等十一位作者與會，以及琉璃工房創辦人楊惠姍、高雄長庚醫院神經內科主治醫師林祖功、良瑋集團董事長尤利春、周芳如伉儷等各界貴賓齊聚追思，現場更湧入數百名信徒，一同感念大師風範。

《星雲大師的身教與言教—弟子如是說》新書發表會今天在誠品信義店舉行，各界貴賓，都齊聚追思，現場更湧入數百名信徒，甚至還坐在走道上，一同感念大師風範。 圖／佛光山提供

高希均除了細數自己和大師的因緣，更分享大師曾送他一幅墨寶《和平幸福》，這四字也是大師最後的懸念—兩岸要和平、人民要幸福，他希望大家謹記大師的期許，一同努力。

楊惠姍則分享，2011年佛館籌備時，大師給她機會製作觀音殿的千手千眼觀音聖像，猶記一日深夜製作團隊收工要回去休息，突然見到中風剛出院的大師坐著輪椅、摸黑巡視工地，「當時深感大師愈生病，愈要分秒必爭替眾生爭取利益，大師說人生三百歲，這是他用自己的命拼出來的。大師是用多大忍耐力，忍受色身痛苦，一遍遍從生病中站起來，只為了要給眾生利益、平安和幸福」。

琉璃工房創辦人楊惠姍。 圖／佛光山提供

林祖功也憶述，2011年長庚醫療團隊得知有一VIP病人到院，「原以為是珠光寶氣的貴賓病人，沒想到是身著破掉僧袍的星雲大師」，那時大師缺血性中風，但每次查房時，大師不問病況，只問自己何時可以出院，「原來他當時心心念念想到佛館視察工地」。而當年佛館開幕時，大師也不顧病體，陪大家一起上上下下，「果然隔天就進廠（醫院）維修，可見大師每天都在跟時間賽跑，只因心中想著眾生。」

高雄長庚醫院神經內科主治醫師林祖功。 圖／佛光山提供

依空法師則分享，1970年代被佛光山派赴日本留學，在一年寒假返台時，大師在朝山會館廚房炒麵，得知他還沒吃飯，「油光滿面」的大師就拿了一大盤麵來，「當時我想到大師的師父志開老和尚，曾給大師『半碗鹹菜』，鼓勵大師發大菩提心。我當時捧著那碗麵，轉過身和著淚吃下去，也在心中發願：師父您是一碗鹹菜，我是一大碗麵，我也發菩提心，跟隨您的腳步。」

今天發表會上，也邀請王力行主持新書對談，由慧傳法師、覺培法師、覺誠法師一同分享。

慧傳法師也是普門中學現任董事長、《人間福報》發行人，他說：「大師很慈悲給我們很多歷練機會。」教導徒眾要「做中學，學中做」，慧傳法師分享在過程中得到啟示，「智慧來自經驗，經驗來自失敗，失敗來自承擔，承擔來自甘願。唯有心甘情願承擔，才有辦法做到大師所說『忙是營養』，在心甘情願中，才會忙得歡喜、有意義」。

覺培法師表示，自己被大師賦予創辦人間佛教讀書會的任務。他笑稱，一開始都沒有人要參加，是大師提點：「讀書要和生活結合，要讓大家喜歡快樂。」才讓他豁然開朗，舉辦山水、登山、下午茶讀書會等，而在佛光會、佛光山文化出版和各地道場的支持下，全球很快就達到成立兩千多個讀書會的好成績。

覺誠法師則分享，有一回跟大師到紐約，看到大師捲起袖子做香椿餅，就說：「我要學。」大師便教他擀麵皮、麵餅，他笑說：「好不容易做好，覺得很香，想要吃一口。沒想到大師轉頭就跟我說：學起來，做給信徒吃。」讓覺誠法師永遠記在心裡。

覺誠法師更提及他在馬來西亞曾因公開批評、抗議邪教，被對方說要提告，當他戰戰兢兢向大師回報時，沒想到大師說：「覺誠，你有正義的勇氣，要繼續下去，我支持你。」讓他相當感動。而覺誠法師會無懼塔利班，親赴阿富汗援助，也正是因為要實踐大師「施無畏」的精神。