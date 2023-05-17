世界新聞年會 探索AI假新聞危機

ChatGPT自去年推出以來在全球掀起革命，AI正衝擊新聞產業，它能幫助新聞工作者提高效率、降低成本，但同時也可能影響文章品質、人力資源，甚至衍生關乎新聞道德倫理的問題。

由聯合報系與世界新聞出版協會（WAN-IFRA）共同舉辦的世界新聞媒體年會（World News Media Congress ），六月廿八日至卅日在台灣盛大登場，包括日本《讀賣新聞》執行董事暨總編輯前木理一郎、《南華早報》前行政總裁、香港Web3公司「Terminal 3」創辦人暨執行長劉可瑞，以及ＢＢＣ技術預測部門、丹麥新創媒體、法國《巴黎人報》等歐洲媒體領袖，抵台探討新科技如何塑造未來的新聞產業、如何防止虛假新聞。

英國《衛報》（The Guardian）日前發表文章，揭露ChatGPT憑空捏造新聞的危機。該報編輯創新負責人Chris Moran撰文指出，旗下記者收到一封電子郵件，內容提及一位研究人員發現了一篇該報記者幾年前撰寫的文章，但無論是在《衛報》官網或其他搜尋引擎上都找不到這篇報導。進一步調查後發現，研究人員發現該篇文章根本不存在，一切全是ChatGPT編造的。

此外，為測試AI是否能取代記者，《南華早報》記者日前在訪問香港一所導盲犬培訓學校時，請ChatGPT撰寫一篇內容包含前寄養家庭反饋、政府聲明，以及香港導盲犬政策的文章，發現其能在四十秒內生成一篇九百字報導，但卻可能引用不實的消息來源。

對於AI、新科技造成的衝擊，各國新聞媒體領袖將齊聚台灣新聞媒體年會現身說法。歡迎各界人士、新聞傳媒從業人員、各大專院校相關系所師生報名參加。