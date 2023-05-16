陳吉仲：成立農業部是任內最有價值的事
農委會升格為農業部法案今日完成法案三讀。農委會主委陳吉仲下午率領相關單位主管召開「農業部組織法三讀通過」記者會，說明升格為農業部後的未來展望及組織架構。至於未來的農業部長人選與何時掛牌運作，陳吉仲表示，這是總統和行政院長的職權，農委會的主要任務是回應農漁民的訴求，農業部的成立是他任內最有價值的事情。
陳吉仲強調，農委會升格農業部後，將致力落實氣候變遷之農業調適及淨零排放政策、增進農村規劃及發展、健全糧食安全儲備機制、推動全民食農教育、強化動物福利及全國自然保育、落實寵物管理、推動農業數位轉型、增進農民福祉措施，全面打造韌性農業、提升農業發展的創新動能。
三讀通過的農業部共設有8個三級行政機關、7個三級試驗研究機構，8個機關包含農糧署、漁業署、動植物防疫檢疫署、林業及自然保育署、農村發展及水土保持署、農田水利署、農業金融署、農業科技園區管理中心。7個機構有農業試驗所、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所、獸醫研究所、農業藥物試驗所與生物多樣性研究所。農業部本部則設有8司6處，包含綜合規劃司、農民輔導司、畜牧司、農業科技司、國際事務司、資訊司，另新成立資源永續利用司和動物保護司。
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