陳吉仲：成立農業部是任內最有價值的事

農委會升格為農業部法案今日完成法案三讀。農委會主委陳吉仲下午率領相關單位主管召開「農業部組織法三讀通過」記者會，說明升格為農業部後的未來展望及組織架構。至於未來的農業部長人選與何時掛牌運作，陳吉仲表示，這是總統和行政院長的職權，農委會的主要任務是回應農漁民的訴求，農業部的成立是他任內最有價值的事情。

陳吉仲強調，農委會升格農業部後，將致力落實氣候變遷之農業調適及淨零排放政策、增進農村規劃及發展、健全糧食安全儲備機制、推動全民食農教育、強化動物福利及全國自然保育、落實寵物管理、推動農業數位轉型、增進農民福祉措施，全面打造韌性農業、提升農業發展的創新動能。