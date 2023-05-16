起訴TDR前檢察官：公告認定不明 法律適用有疑慮

起訴TDR相關案件的前檢察官陳宗豪，認為不符罪刑法定原則，贊成修法解決爭議。 圖／伯衡法律事務所 提供。

曾經起訴炒作TDR的前台北地檢署檢察官陳宗豪拋出震撼言論，昨（15）日受訪表示，看到承辦財政部（76年）臺財證（二）字第900號公告的科員，也就是輔仁大學法學院長郭土木說明該函管制對象為外國有價證券的說法，與金管會大相逕庭，認為主管機關應該要有更有力的說明，甚至增修法律明定TDR的性質，以杜絕爭議。

根據郭土木教授去年底到台灣高等法院以專家證人出庭作證表示，76年為避免外國有價證券引入我國後無所管制，因此900號公告將外國有價證券進到我國境內後列入管制範圍，其管制對象是原汁原味的外國有價證券；但TDR是我國的存託機構，在我國境內依據法令所發行，已不是原來的外國有價證券，而是獨立的金融商品，所以TDR並不是900號公告所要涵蓋的範圍。

TDR的法律爭議，愈演愈烈。目前已轉任律師的陳宗豪表示，TDR的性質，以900號函做為核定依據確實不夠，加上900號函公告時間為76年，而國內發行第一檔TDR為87年，對於學者提出，法律不可能含括預見11年後的金融商品，時間序也是一個大問題。

陳宗豪說：「用900號函來核定TDR的確依據薄弱，因為關係到刑事責任，罪刑法定原則下，法律構成要件一定要明確；TDR到底是國內有價證券或國外有價證券，連在最高法院都有不同解釋，很明顯地已經產生歧異，法律適用上會產生疑慮，金管會應該有義務說明清楚，立法相關上也要嚴格」。

證券交易法於101年1月4日增訂第165條之2規定，修法過程，前後任金管會主委陳冲和陳裕璋，都未曾提及900號公告已經核定TDR，為我國證券交易法上之有價證券，可見TDR從未經主管機關核定為有價證券，否則何須再以增訂證券交易法第165條之2來加以規範？

陳宗豪也認為，此修正草案茲事體大，做為一個司法從業人員，他認為立法明確規範是正本清源之道，惟應先視主管機關的說明，為保障人權，更保護第一線執行的檢察官與調查官，從維護憲法精神、落實罪刑法定主義、法律明確性的角度，因此支持增修法律明定TDR的性質，以杜絕適法性的爭議。

人權理事長高思博：TDR法律定義不清 監院認侵害人權

中華人權協會理事長高思博認為TDR法律定義不清，已侵害人權。 圖／中華人權協會 提供。

台灣存託憑證（簡稱TDR）的法律爭議延燒，因為法律定義不清，引起侵害人權之虞。中華人權協會理事長高思博表示，TDR在證券交易法上的定義，牽涉刑事責任，因此法律一定要清楚明確，不容有模糊空間，否則會對人權造成嚴重的侵害。

高思博認為，在中華人權協會長期關注相關議題後，有許多各領域的法律專家、權威學者、法學團體紛紛跟進，並經由時空背景、法釋義學等各方面，深入進行學術研究與辯論探討。

法學博士高思博說，大多數專家學者認為，TDR在101年1月4日增訂證交法第165之2條並公告實施前，根本沒有納入證券交易法予以定義且規範。換言之，廣大參與證券市場的民眾長期以來一直蒙受TDR爭議，並遭主管機關以證交法的刑罰條文移送司法，造成冤獄。

高思博認為，主管機關在證券交易法未修正完備或合法核定TDR之前，顯然不能對法律所未涵蓋的投資行為進行寬鬆解釋；甚至以事後的核定意思，強行回溯至民國76年的財政部900號公告去處罰民眾，如此已違反罪刑法定原則，以及其核心內涵「禁止溯及既往」，從而誤導司法機關的認定。

解決歧異最好的方式就是修法，高思博說：「雖然證交法已增訂第165之2條，但明確性仍然不足，導致仍有判決認為該條文並非TDR的規範依據，形成行政、司法的不同解讀，監察院的調查報告更是表明法律的不明確已有重大爭議，足以證明TDR爭議的癥結點，在於證交法關於有價證券的規範模式，牴觸法律明確性原則。」

輔大法學院長郭土木駁金管會 TDR非900號公告核定範圍

金管會主張早在財政部（76）臺財證（二）字第900號公告就核定，台灣存託憑證（簡稱TDR）為我國《證券交易法》上之有價證券；但當年負責900號公告的輔仁大學法學院院長郭土木否定金管會說法，他強調TDR非900號公告涵蓋範圍，其管制對象是原汁原味的外國有價證券。

院長郭土木教授當年在證管會二組擔任科員、負責900號公告，去年他在台灣高等法院作證指出，民國76年還是動員戡亂時期，為避免外國有價證券引入我國後無所管制，為保障國人，才公告外國有價證券進入台灣也要受我國證交法的規範，其管制對象是外國有價證券。

根據郭土木解釋，TDR是我國的存託機構，在我國境內依據我國法令發行，已經不是原來的外國有價證券，而是獨立的商品，因此TDR並不是900號公告所要涵蓋的範圍。郭土木的說明，無啻打臉金管會已核定TDR為我國證交法上之有價證券的說法。

郭土木更以時間序解釋，TDR公告時，根本沒有台灣存託憑證這個金融商品，直到民國87年才出現第一檔TDR，所以民國76年的900號公告不可能含括11年後才出現的金融商品， 900號公告並沒有要核定TDR為證券交易法上有價證券的意思。

對於郭土木說法，法學界及專家也多主張，TDR為本國有價證券，並非外國有價證券，900號公告並未含TDR，因此TDR的核定欠缺授權法源。

立法院最近召開公聽會討論修正證券交易法第165條之2草案，希望將TDR明確入法，立委余天認為金管會為掩蓋行政怠惰、冤獄國賠，在104年及109年發函給公務單位，曲解財政部900號公告；因為沒有明文入法，造成法院實務認定買賣TDR違反《證交法》，應該修法定義其法律明確性、授權明確性及罪刑法定原則。