大直形塑國際氛圍 高端客層聚焦冠德大直湛

位於台北市中山區的大直，素有豪宅聚落美名，具水岸景觀、百貨商圈、優美綠帶等珍貴條件，區域環境自成一格，一直是頂級客層偏愛的生活氛圍，加上鄰近內科，以及台商往來樞紐的松山機場，因而凝聚不少企業主、高階主管青睞，買盤背景非同凡響，更強化了價格信心。如今大直在素地開發飽和、推案量稀少的情況下，擁有地段、捷運、品牌、成屋優勢的「冠德大直湛」，無疑成為頂級客層享受人生的最佳選擇。

「冠德大直湛」位在大直站3號出口，擁有無可取代的地段優勢。 圖／冠德建設 提供

對金字塔頂尖客群而言，佈局房產除了考量保值性，更注重環境品質，「冠德大直湛」緊鄰大直明水豪宅聚落，基地位於大直站3號出口旁，捷運一站松山機場，東京、韓國、兩岸直航，縮短商務旅程，輕鬆實現渡假、旅居嚮往；一站劍南美麗華商圈，五星級飯店、米其林廚藝餐廳，近期又有新地標NOKE忠泰樂生活開幕，從時髦選品、風格美食豐富住者日常，展現獨有悠閒底蘊，受到不少講究生活的富人階層關注。

過去高端住宅總追求百坪奢豪的形式之美，隨著時間遞嬗，”人生享有”被重新定義，親近自然、清幽閒適、昇華心靈的適居空間更受珍視。由冠德建設投資興建的「冠德大直湛」，擁有市區難得的600多坪完整基地，與一旁海基會植栽、明水公園茂密林蔭，形成自然共生的千坪街廓；社區延續冠德ESG理念，特意保留超過300坪的「碳足跡廣場」，選擇循環設計與自然材料， 融入智慧社區科技，並規劃品牌獨有的「冠德遠見圖書館」等完善休閒設施，打造與環境相融的綠色生活，室內坪數規劃35坪2房、45坪3房高坪效空間，低檯度開窗引景入室，高樓層更面擁山河，享受180度朗闊風景，種種優勢與絕版地段相輔相成，更顯得「冠德大直湛」的難能可貴。