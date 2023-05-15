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警政署預告新版原住民族獵槍管理辦法 原民憂有錢人才有槍打獵

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
立法院內政委員會邀請原住民族委員會主任委員率同所屬列席報告業務概況，原民會主委夷將‧拔路兒（右）出席。記者邱德祥／攝影
立法院內政委員會邀請原住民族委員會主任委員率同所屬列席報告業務概況，原民會主委夷將‧拔路兒（右）出席。記者邱德祥／攝影

因應大法官釋字803號，警政署日前預告新版原住民族獵槍管理辦法，20日結束預告其後正式實施，新版草案規定，除罪化範圍僅有官方提供零組件組合而成的獵槍，以及2023年前登記持有的合法喜德釘獵槍與前膛槍；在新版管理辦法公告生效後，舊有未登記獵槍將違反「槍砲彈藥刀械管制條例」規定，恐面臨5年以上重罪。

新版管理辦法引發獵人團體譁然，認為辦法雖納入獵槍進口，但配套措施不足，族人如要購買進口獵槍，將付出高昂成本，擔憂以後有錢人才有槍打獵，且新版管理辦法讓族人失去自製槍枝合法登記選項，提高族人使用獵槍門檻，原民團體批評，管理辦法是文化滅絕的殖民手段，要求警政署中止預告程序。

原民會主委夷將‧拔路兒表示，就了解目前知道的零組件和獵槍價格，族人都會負擔的起，新法通過後新的自製的獵槍就不合法，但如果違法大概就是行政罰。

立法院內政委員會邀請原住民族委員會主任委員率同所屬列席報告業務概況，原民會主委夷將‧拔路兒（後）出席。記者邱德祥／攝影
立法院內政委員會邀請原住民族委員會主任委員率同所屬列席報告業務概況，原民會主委夷將‧拔路兒（後）出席。記者邱德祥／攝影

大法官 門檻 槍枝

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