警政署預告新版原住民族獵槍管理辦法 原民憂有錢人才有槍打獵
因應大法官釋字803號，警政署日前預告新版原住民族獵槍管理辦法，20日結束預告其後正式實施，新版草案規定，除罪化範圍僅有官方提供零組件組合而成的獵槍，以及2023年前登記持有的合法喜德釘獵槍與前膛槍；在新版管理辦法公告生效後，舊有未登記獵槍將違反「槍砲彈藥刀械管制條例」規定，恐面臨5年以上重罪。
新版管理辦法引發獵人團體譁然，認為辦法雖納入獵槍進口，但配套措施不足，族人如要購買進口獵槍，將付出高昂成本，擔憂以後有錢人才有槍打獵，且新版管理辦法讓族人失去自製槍枝合法登記選項，提高族人使用獵槍門檻，原民團體批評，管理辦法是文化滅絕的殖民手段，要求警政署中止預告程序。
原民會主委夷將‧拔路兒表示，就了解目前知道的零組件和獵槍價格，族人都會負擔的起，新法通過後新的自製的獵槍就不合法，但如果違法大概就是行政罰。
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