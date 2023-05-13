文創法修法打黃牛 賣黃牛票重罰50倍

為抑制黃牛歪風，立法院昨三讀通過「文化創意產業發展法」修正案，增列打擊黃牛條款，明定藝文表演票券加價轉售，按票券張數，處票面金額或定價十倍到五十倍罰鍰，即便沒有成交也會開罰。若以不正當方式取得票券，處三年以下有期徒刑，或併科三百萬元以下罰金，另將研議最高十萬元檢舉獎金。外界質疑代排、代購及轉售體育產業票券未納入黃牛行為，恐怕有灰色地帶。

文化部表示，有關代購、代排，雖然不違法，但售出價格仍不能超過票面金額。

不正當方式購票 可處三年刑

三讀通過的條文明定，轉售時只要超過票面金額或定價販售者，都被視為黃牛，即使未成交也會開罰。針對藝文表演票券以超過票面金額或定價販售者，由主管機關處票面金額或定價十倍至五十倍罰鍰；以虛偽資料或其他不正當方式購買票券，處三年以下有期徒刑，或併科三百萬元以下罰金。

檢舉獎金罰鍰兩成 最高十萬

為貫徹掃「牛」，文化部長史哲說，將與警政署、刑事局、負責網路偵查的偵九大隊、地方主管機關組成「聯合打牛小組」，共同查緝機器掃票、高價轉售等黃牛行為。

文化部表示，初步規畫，涉及販售的行政罰部分，檢舉獎金以裁處罰鍰的百分之廿核發獎金，最高十萬元為上限；涉及掃票的刑事罰部分，將於案件移送後核發十萬元獎金。另將建立檢舉專區，檢舉人敘明相關資訊，採記名或不記名皆可有效檢舉。只是基層員警認為，即便明知是黃牛，也很難要求臉書、社群提供對方個資或找ＩＰ位置，要杜絕黃牛恐有難度。

消基會副董事長徐則鈺說，肯定這次修法，但文創法屬文化部管轄，只能掌管演唱會、音樂會等類型活動，其他部會主管的法規也應該跟進。至於法規上路能否具體遏止黃牛仍有待觀察，包括代排、代買能否規範到？意圖販賣未實際成交要如何界定？或是利用社群平台匿名及假帳號賣票如何抓到真人，都需仰賴跨機關合作防堵漏洞。

昨也通過附帶決議，要求文化部三個月內針對大型展演活動實名制與二手票券交易平台，提出具體輔導獎勵措施規畫與預計執行期程。

展演購票 立委盼推動實名制