快訊

深夜1：30東部海域規模4.7地震 最大震度台東4級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

文創法修法打黃牛 賣黃牛票重罰50倍

聯合報／ 記者葉冠妤林縉明周湘芸／台北報導
為杜絕黃牛，立法院昨三讀通過「文化創意產業發展法」修正案，明定藝文表演票券加價轉售將開罰。圖為演唱會排隊搶票引發爭議，警察維持秩序。本報資料照片
為杜絕黃牛，立法院昨三讀通過「文化創意產業發展法」修正案，明定藝文表演票券加價轉售將開罰。圖為演唱會排隊搶票引發爭議，警察維持秩序。本報資料照片

為抑制黃牛歪風，立法院昨三讀通過「文化創意產業發展法」修正案，增列打擊黃牛條款，明定藝文表演票券加價轉售，按票券張數，處票面金額或定價十倍到五十倍罰鍰，即便沒有成交也會開罰。若以不正當方式取得票券，處三年以下有期徒刑，或併科三百萬元以下罰金，另將研議最高十萬元檢舉獎金。外界質疑代排、代購及轉售體育產業票券未納入黃牛行為，恐怕有灰色地帶。

文化部表示，有關代購、代排，雖然不違法，但售出價格仍不能超過票面金額。

不正當方式購票 可處三年刑

三讀通過的條文明定，轉售時只要超過票面金額或定價販售者，都被視為黃牛，即使未成交也會開罰。針對藝文表演票券以超過票面金額或定價販售者，由主管機關處票面金額或定價十倍至五十倍罰鍰；以虛偽資料或其他不正當方式購買票券，處三年以下有期徒刑，或併科三百萬元以下罰金。

檢舉獎金罰鍰兩成 最高十萬

為貫徹掃「牛」，文化部長史哲說，將與警政署、刑事局、負責網路偵查的偵九大隊、地方主管機關組成「聯合打牛小組」，共同查緝機器掃票、高價轉售等黃牛行為。

文化部表示，初步規畫，涉及販售的行政罰部分，檢舉獎金以裁處罰鍰的百分之廿核發獎金，最高十萬元為上限；涉及掃票的刑事罰部分，將於案件移送後核發十萬元獎金。另將建立檢舉專區，檢舉人敘明相關資訊，採記名或不記名皆可有效檢舉。只是基層員警認為，即便明知是黃牛，也很難要求臉書、社群提供對方個資或找ＩＰ位置，要杜絕黃牛恐有難度。

消基會副董事長徐則鈺說，肯定這次修法，但文創法屬文化部管轄，只能掌管演唱會、音樂會等類型活動，其他部會主管的法規也應該跟進。至於法規上路能否具體遏止黃牛仍有待觀察，包括代排、代買能否規範到？意圖販賣未實際成交要如何界定？或是利用社群平台匿名及假帳號賣票如何抓到真人，都需仰賴跨機關合作防堵漏洞。

昨也通過附帶決議，要求文化部三個月內針對大型展演活動實名制與二手票券交易平台，提出具體輔導獎勵措施規畫與預計執行期程。

展演購票 立委盼推動實名制

民進黨立委莊瑞雄表示，體育產業等其他票券尚未納入，希望主管機關盡速提出修法。民進黨立委賴品妤表示，藝文活動黃牛票日趨嚴重，常有演唱會門票遭大量購買並高價轉售，希望未來能推動鼓勵大型流行音樂演唱會有條件實施實名制。

修法打黃牛 能破套利公式？ 製表／政治中心
修法打黃牛 能破套利公式？ 製表／政治中心

黃牛 文化部 主管

延伸閱讀

文創法三讀 高市府將建立對接機制打擊黃牛

文創法修法三讀通過！黃牛票最重罰50倍 不正方式訂票最重關3年

貢寮海洋音樂祭停辦又變續辦 侯友宜說明為何改變

缺避車彎人行道陡 立委賴品妤盼改善樟小通學路

相關新聞

獨／數位身分證10億賠償談不攏還要花6周算帳 藍委批錢坑

數位身分證換發暫緩推動，廠商向政府求償加上已採購機器和場地費及維持運轉費，總計逾10億元將由全民埋單，行政院公共工程委員...

「鬥不過黃牛」粉絲籲賣票實名制

黃牛票氾濫猖獗，手法多元，且隨黃牛喊價，常見的黃牛票販賣方式有三種，包括事先代購、直接賣票議價及販賣售票軟體，除了在各大...

文創法修法打黃牛 賣黃牛票重罰50倍

為抑制黃牛歪風，立法院昨三讀通過「文化創意產業發展法」修正案，增列打擊黃牛條款，明定藝文表演票券加價轉售，按票券張數，處...

文創法修法／修法有助執法？警：待主管機關強化配套

政府修法規範藝文表演票券加價轉售的「黃牛票」現象，除加重罰鍰，還有三年以下刑責，法界人士提醒，轉售票券時，只要超過票面金...

文創法修法／戰略文創首納投資抵減

立院昨三讀通過「文化創意產業發展法」部分條文修正草案，除增列打擊黃牛條款，為引導營利事業、個人天使投資人資金挹注到行政院...

黃牛如何掃票？30年追星族揭露搶票賣票手法

熱門演唱會門票本來就有夠難買，常常一開賣，剛登入進去票就賣光了，卻又會有黃牛來跟大家競爭，讓買票這件事難上加難，許多粉絲都相當疑惑，到底怎樣才搶得到票？追星卅年的粉絲妹表示，以經驗推算，大約有5成以上的票，根本就是被黃牛買走。曾想串連抵制，但奈何境外迷妹直接要票砸重本，黃牛被餵養慣了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦