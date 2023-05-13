算帳還要6周 數位身分證逾10億賠償談不攏

數位身分證換發政策因資安爭議太大暫緩推動，廠商向政府求償加上已採購機器和場地費及維持運轉費，總計逾十億元將由全民埋單，行政院公共工程委員會昨天開會討論仍然談不攏，還要再花六周時間算總帳，國民黨立委賴士葆批評政府繼續挖錢坑，讓人民背鍋，錯誤的政策已成爛尾樓。

數位身分證引發的爭議難收尾，中央印製廠和廠商歷經四次協調，雙方對於賠償金額認知落差大，廠商求償金額五．二六億元，中央印製廠只願賠償一．九億元。

然而，中央印製廠採購設備加上機器維持低度運轉維護費用已經花費公帑五．二四億元，若照廠商要求的賠償金額，總計要支出逾十億人民納稅錢。

公共工程會昨天下午召開第五次協調會的會前會，廠商和中央印製廠對於賠償金額仍然談不攏，無法達成共識，最後做成的結論是還要再花六周時間，針對已採購的原物料、機械折舊、聘用人員等支出，逐一覈實查對帳冊後，雙方再擇期開協調會討論金額。

根據會前會的結論，廠商必須在三周內將已購買的原物料、維持運轉、人員聘用等費用逐一列冊，將帳冊和相關支出證明，全部交給中央印製廠；中央印製廠再以三周的時間，由政風單位、財務和業務單位進行覈實。

賴士葆表示，有資安隱憂的數位身分證政策已成爛尾樓，現在進入賠償金額的協調議價，政府實際的動作就是「認賠殺出」，但是行政院長陳建仁對外回應卻說，待政府成立個資保護專責機構後，將與各部會研議出更好的方案，還說沒有十億全民埋單的問題，就是不願意認錯。

「錯誤的政策還要繼續下去嗎？」賴士葆批評陳建仁沒有魄力，現在還不願意宣布停損，昨天工程會開會的結論是還要再花六周時間去覈實查對金額，其實就是「另類的以拖待變」，拖愈久，花的公帑愈多，繼續讓全民負擔數位身分證的錢坑。