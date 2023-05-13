文創法修法／修法有助執法？警：待主管機關強化配套

政府修法規範藝文表演票券加價轉售的「黃牛票」現象，除加重罰鍰，還有三年以下刑責，法界人士提醒，轉售票券時，只要超過票面金額或定價販售者都算「黃牛」，就算沒有成交也會被罰。

桃園市警方表示，過去民眾向黃牛買票，若付款卻未取得票券，就會向警方報案，通常以詐騙詐欺罪嫌偵辦，但很難把錢要回來，警方也不太會去網路巡邏抓黃牛，主要是很難要求臉書給資料或找ＩＰ位置抓人，如今修法通過，就看主管機關如何配套強化執法。

律師呂俊杰表示，這次修法方向正確，賣黃牛票是財產犯罪，只要售價超過面額價的交易就會被罰，應能抑制黃牛高價轉售的氣燄，不過若以虛偽資料或不正當手段取得票券，會涉及刑責，就較難取締及認定。呂俊杰舉例，若黃牛用身分證生成器，或未授權的人頭資料購票被抓到才會違法，不過若是用人頭帳號購票，且經該人頭授權，警方取締認定就很困難。

桃園市法務局消保官李大鵬表示，新法定義黃牛為「以虛偽資料或其他不正方式，利用電腦或其他相關設備購買藝文表演票券，取得訂票或取票憑證者」，因此黃牛用假個資購票，就會違法。

李大鵬強調，新法上路後，賣黃牛票就是違法，無論是賣搶票軟體，或是教黃牛使用軟體，都可能違法。